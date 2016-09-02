ESKİ İZMİR VALİSİ CAHİT KIRAÇ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 7 kişi tutuklandı. Aralarında eski İzmir Valisi Cavit Kıraç'ın da bulunduğu 18 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, kapatılan Gediz Üniversitesine yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 64 kişiden 22'si İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından, 3'ü ise daha sonra adliyeye sevk edildi.
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