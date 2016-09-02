Yolcu Beraberi Cihaza Bandrol Vergisi Sürprizi
Beşiktaş Gaziantepspor'u Tek Golle Yıktı
Audi Q8 Konsepti Ortaya Çıktı
Koş Super Mario Koş!
Zuckerberg Jarvis İle Hayallerini Gerçeğe Dönüştürüyor
Mercedes A Serisi, Sedan Model İçin Hazırlanıyor
Abd'ye Giderken Sosyal Medya Hesaplarınızı Bildirmelisiniz
Rusya Hipersonik Uçak Çalışmalarına Başladı!
Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...

eski izmir valisi cahit kıraç adli kontrol şartıyla serbest

ESKİ İZMİR VALİSİ CAHİT KIRAÇ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 7 kişi tutuklandı. Aralarında eski İzmir Valisi Cavit Kıraç'ın da bulunduğu 18 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tarih : 02 Eylül 2016, 13:48
Puan Ver : Eski İzmir Valisi Cahit Kıraç Adli Kontrol Şartıyla Serbest(6/10)7


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, kapatılan Gediz Üniversitesine yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 64 kişiden 22'si İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından, 3'ü ise daha sonra adliyeye sevk edildi.








Etiketler: Eski  İzmir  Valisi  Cahit  Kıraç  Adli  Kontrol  Şartıyla  Serbest    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER