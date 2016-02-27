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ESKİ İSTİHBARAT ŞUBE MÜDÜRÜ İÇİN YAKALAMA KARARI!


ESKİ İSTİHBARAT ŞUBE MÜDÜRÜ İÇİN YAKALAMA KARARI!
Tarih : 27 Şubat 2016, 12:43
Puan Ver : Eski İstihbarat Şube Müdürü İçin Yakalama Kararı!(7/10)9


Van markezli 9 ilde 25 Nisan 2015'te gerçekleştirilen operasyonda Van Emniyet Müdürlüğü eski İstihbarat Şube Müdürü Selahattin Gürel Gaziantep'te gözaltına alındı. Van'da mahkemeye çıkarılan ve 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, suç uydurmak, resmi belgede sahtecilik, gizliliğin ihlali ve hukuka aykırı verileri kaydetmek' suçlarından tutuklanan ve hakkında Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Gürel, 5 Mayıs 2015'te de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Van'da 3 polis memurunun usulsüz şekilde dinlendiği iddiasına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Gürel'in gözaltına alınmasına karar verdi. Ancak savcılık, aramalara rağmen ulaşılamayan ve adresinde de bulunamayan Gürel hakkında, yakalama kararı çıkarılması için Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Karar üzerine polis Gürel'in, Gaziantep'teki adresine gitti. Sulh Ceza Hakimliği edresinde bulunamayan Gürel'in en geç 24 saat içinde Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmesine karar verdi.








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