Sokakta Oynayan Çocuğu Öldürüp Kaçtı! Film Gibi Takiple Yakalandı
Milyonlarca İnsan, Kilometrelerce Yolu Kirli Su İçin Yürüyor
Rumlar Açık Açık Tehdit Etti: Pasaportları İptal Ederiz
Ünlü Marketten Alacağı Bebek Tulumunun İçinde Fareler Çıktı
Belçika'da Silahlı Saldırgan Paniği! Polis Operasyon Başlattı
Ataşehir'de Bomba Paniği! 5 Katlı Bina Boşaltıldı
1. Sınıf Öğrencisi Minik Ecrin Okulda Fenalaşarak Yaşamını Yitirdi
Zeytinyağı İhracatı Yüzde 185 Arttı
Menbiç'te Ypg'li Teröristlerin Askeri Eğitim Görüntüleri Ortaya Çıktı
12 Yıl Sahibinin Mezarı Başında Bekleyen Köpek, Aynı Yerde Ölü Bulundu
Önce Tecavüz Etti Sonra 'evlenelim' Deyip Gelinliğiyle Ortada Bıraktı!
Ambulansın Önünü Kamyonla Kesip Sağlıkçılara Saldırdı
Tesla, Avrupa'da Otomotiv Devlerini Geride Bıraktı
Erdoğan'a Suikast Düzenleyenleri Yakalayan Özel Harekatçılar Afrin'de!
Eski İş Yerini Bildirmemek İşten Çıkarılma Nedeni Sayıldı
Twitter Harekete Geçti! Yalan Haber Yayan Botlar Engellenecek
İttifakın Oy Pusulası Nasıl Olacak? İşte İlk Örnek
Şehit Annesine 2,5 Lira İçin Hakaret Etmişti! İşte İstenen Ceza
Beşiktaş'ın Kara Tablosu Ortaya Çıktı
Turistleri Taşıyan Feribotta Patlama Oldu, Yolcular Denize Savruldu

Eski İş Yerini Bildirmemek İşten Çıkarılma Nedeni Sayıldı

ESKİ İŞ YERİNİ BİLDİRMEMEK İŞTEN ÇIKARILMA NEDENİ SAYILDI

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, işe girişte eski iş yerini bildirmeyip müracaatta yanlış ve eksik bilgi vermenin işten çıkarılma sebebi olduğuna hükmetti.

Tarih : 22 Şubat 2018, 15:20
Puan Ver : Eski İş Yerini Bildirmemek İşten Çıkarılma Nedeni Sayıldı(6/10)2

İzmir'de yaşayan İ.B., 2015'te işe girdiği şirket tarafından 2016'da "4857 sayılı İş Kanunu"nun ilgili maddesindeki, "İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması" bendi gerekçe gösterilerek iş sözleşmesinin haksız yere feshedildiği iddiasıyla firma hakkında dava açtı.

İŞ MAHKEMESİ İŞE İADE İSTEDİ

Davaya bakan İzmir 8. İş Mahkemesi, İ.B.'nin işe iadesine, şirketin davacıyı işe başlatmaması halinde tazminat ödemesine karar verdi.

Şirketin avukatı Ali Onar, İ.B.'nin şirkette çalışmak için verdiği bilgilerin gerçeğe uygun olmadığını ve şirketten bilgi sakladığı gerekçesiyle davanın reddedilmesi talebinde bulunarak İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu.

İzmir Bölge Adliyesi 3. Hukuk Dairesi, İ.B.'nin işe müracaatı sırasında eksik ve yanlış bilgi verdiği gerekçesiyle alt mahkemenin verdiği kararı bozarak, şirket avukatı Onar'ın istinaf başvurusunu kabul etti.

BAŞVURU SIRASINDAKİ EKSİK VE YANLIŞ BİLGİ İŞTEN ÇIKARILMA NEDENİ

Dairenin gerekçeli kararında şu ifadelere yer verildi:

"Davacının başvuru formunda bildirmediği, önceden çalıştığı işyerlerinin varlığı ortaya çıkmıştır. Davalı (İ.B.) tarafından fesih bildiriminde 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II-a maddesi gereğince feshedildiği belirtilmişse de sözleşmenin esaslı unsurlarından olmamakla birlikte davacı tarafından başvuru sırasında eksik ve yanlış bilgi verildiği, güven ilişkisinin sarsıldığı, işverenden iş ilişkisinin sürdürülmesinin makul ölçülerde beklenemeyeceğinden geçerli fesih hükümleri kapsamında davanın reddine karar verilmesi sonuç ve kanaatine varılmıştır."

" 'NASIL OLSA BANA BİR ŞEY OLMAZ' DİYE DÜŞÜNÜYORLAR"

Avukat Ali Onar yaptığı açıklamada, mahkemenin bu kararıyla iş başvurularının daha dikkatli ve gerçeğe uygun olmasının öneminin bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

"Eksik bilgi de versem nasıl olsa bana bir şey olmaz." mantığıyla hareket etmenin doğru olmadığını ifade eden Onar, şöyle konuştu:

"Hizmet akitleri işçi ile işveren arasında karşılıklı ve sınırsız güven ilişkisi temelinde kurulur. Bu nedenle her iki tarafın da bu güveni zedeleyecek iş, işlem ve eylemlerden kaçınması gerekir. Dolayısıyla İzmir Bölge Adliye Mahkemesinin tespit ve kararının yerinde olduğunu düşünüyorum."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Eski  İş  Yerini  Bildirmemek  İşten  Çıkarılma  Nedeni  Sayıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER