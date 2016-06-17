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eski ıbm çalışanı çin casusu çıktı

ESKİ IBM ÇALIŞANI ÇİN CASUSU ÇIKTI

Xu Jiaqiang isimli eski bir IBM çalışanının, ABD'de Çin adına casusluk yapmaktan tutuklanması IBM'de tam bir çok etkisi yarattı.

Tarih : 17 Haziran 2016, 10:03
Puan Ver : Eski Ibm Çalışanı Çin Casusu Çıktı(7/10)4


Xu Jiaqiang isimli eski bir IBM çalışanının, ABD'de Çin adına casusluk yapmaktan tutuklanması IBM'de tam bir çok etkisi yarattı.



Yazılım geliştiricisi olarak 2010-2014 yılları arasında IBM'de çalışan Xu Jiaqiang'a yapılan suçlama, firmanın üzerinde onlarca yıl çalıştığı projelerin kaynak kodlarını Çin devletinin görevlilerine sızdırmak yer alıyor. ABD Adalet Bakanlığı'na göre, 30 yaşındaki Xu Jiaqiang, 2014'te firmadan ayrıldıktan sonra üzerinde çalıştığı projelerin dosyalarını da beraberinde götürdü ve bu dosyaları Çin yetkililerine sattı.



Çin'e sızdırılan dosyalar, bir ağ içindeki bilgisayarların daha hızlı çalışmasını sağlayan teknolojiye atti. Xu Jiaqiang ayrıca kodu, ABD içindeki farklı şirketlere de satmaya çalıştı ve bu görüşmelerin ikisini, kimlik değiştirmiş FBI ajanlarıyla yaptı. Ajanların kimliklerinden şüphelenmeyen Xu Jiaqiang satmaya çalıştığı teknoloji hakkında detaylı birer sunum yaparak müşterilerini ikna etmeye çalıştı. Xu Jiaqiang  bu görüşmelerinden birinde FBI ajanı olduğunu bilmediği müşterisine, elindeki yazılımın ABD'li teknoloji devininin geliştirdiği yazılımın kendisi tarafından değiştirilmiş farklı bir versiyonu olduğunu da anlattı. FBI ise yazılımın belli bölümlerinin IBM tarafından telif hakkı alınmış kodlar olduğunu fark ederek yazılımcının kodları eski firmasından çaldığına ikna oldular.



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Etiketler: Eski  Ibm  Çalışanı  Çin  Casusu  Çıktı    haber

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