Chp'li Belediyelerle İlgili Talimat: Ceza Kesmeyin, Tesis Kurun
Emenike'den Galatasaray'a Teşekkür Geldi
Bitcoin'in İşlem Hacmi 6 Trilyon Dolara Çıkacak
Kayserispor, Antalyaspor'u Rahat Geçti
Galatasaray Defterini Resmen Kapattı: Türkiye'de Tek Takımda Oynarım
Bitcoin Düşerken Bir Başka Sanal Para Ripple, Yüzde 20 Arttı
Başkan Gider Gitmez Adını Tesislerden Kaldırdılar
Pfdk, Beşiktaş Ve Fenerbahçe'ye Cezayı Kesti
Antalya'ya Büyük Umutlarla Gelmişti, Sessizce Gidiyor
Bddk, İnternetten Kartla Alışverişe Onay Süresini Uzattı
İngilizler Yazdı: Türkiye Turizmi Gelecek Yıl Şaha Kalkacak
Keşfedilmeyi Bekleyen 5 Bin Yıllık Antik Kent Perge, Havadan Görüntülendi
Ukraynalı Satranç Sporcusu, Çarşaf Giymeyi Reddettiği İçin Dünya Şampiyonluğunu Kaybedecek
Milyonlarca Kişi Bu Haberi Bekliyordu! İşte 2018 Memur Maaşları
Ekonomik Güven Endeksi Aralık'ta Geriledi
Avrupa'da Galatasaray İle Daçka Aynı Gruba Düştü
Milli Piyango'nun Büyük İkramiyesi İle İstanbul'da 128 Ev Alınabiliyor
15 Dakika Erken Çıktığı İçin Kovulmuştu, Mahkeme İşçiyi Haklı Buldu
Tek İtirafıyla 53 Yılı Çöpe Attı
Ak Parti'den Bitcoin Raporu: Kripto Paralara El Konulması Çok Zor

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın Yeşilköy Sahil Projesi İptal Edildi

ESKİ İBB BAŞKANI KADİR TOPBAŞ'IN YEŞİLKÖY SAHİL PROJESİ İPTAL EDİLDİ

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, eski başkan Topbaş'ın Bodrum plajlarını İstanbul'a taşımayı amaçlayan Yeşilköy Sahil Bandı Düzenleme İnşaatı ihalesini iptal etti.

Tarih : 28 Aralık 2017, 14:20
Puan Ver : Eski İbb Başkanı Kadir Topbaş'ın Yeşilköy Sahil Projesi İptal Edildi(10/10)6

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Kadir Topbaş zamanında ihale edilen bir başka projeyi daha iptal etti. İBB Başkanı Uysal, son 2 ay içinde eski başkan Kadir Topbaş'ın "Ustalık eserim olacak" dediği Haliç- Unkapanı Su Altı Karayolu Tüneli Geçiş Projesi ve Sefaköy-Başakşehir Havaray Sistemi ile Haliç'in iki yakasını birleştirmesi planan Piyer Loti-Miniatürk teleferik ihalelerini iptal etmişti. Uysal, şimdi de Yeşilköy Sahil Bandı Düzenleme İnşaatı ihalesini iptal etti.

103 METREKARELİK KUMSAL OLACAKTI

Nisan ayında ihalesine onay verilen, mayıs ayında da ihaleye çıkılan Bakırköy Yeşilköy Sahil Bandı Düzenleme İnşaatı ihalesinin, geçen ay iptal edildiği ortaya çıktı. Gazete Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre ihale tarihinden yaklaşık 6 ay sonra iptal edilen inşaat işinin iptal gerekçesinde şöyle denildi: "Proje kapsamında yapılacak olan deniz yapılarının imar planlarına işlenmesi süreci henüz gerçekleşmediğinden, ilgili projenin imar planlarına işlenmesinden sonra ihale edilmek üzere..." Şimdilik iptal edilen projenin dosyasına göre sahilin 5 ayrı noktasında soyunma-giyinme kabinleri, idari bina, balıkçı barınakları, kafe-restoran ve gözetleme kuleleri yer alacaktı. Proje kapsamındaki alanda 102 bin 740 metrekarelik kumsal, yaklaşık 3 kilometrelik bisiklet yolu, 9 plaj voleybol sahası, 5 basketbol sahası, birer voleybol, mini spor alanı ve çocuk oyun alanları bulunacaktı. Ayrıca proje kapsamında Yeşilköy sahiline, her biri 52.5 metrekarelik 2 adet ibadethane de yapılacaktı.

KESİNTİSİZ YAYA VE BİSİKLET YOLU

Sahil bandı düzenleme işi, toplam 352 bin 720 metrekarelik bir alanı kapsıyordu. Kentsel hizmet alanı statüsünde olan sahil bandına proje ile denizden ve kıyıdan daha iyi yararlanmak için çeşitli yapıların yapılması öngörülüyordu. Sunum dosyasında proje kurgusunda en önemli unsurun bütün sahil bandı boyunca kesintisiz bir şekilde devam eden ve alan içerindeki tüm fonksiyonların bağlandığı kesintisiz ana yaya ve bisiklet yolu olduğu belirtildi. Tüm işlevlerin bağlandığı bu yaya yolu üzerinde ahşap köprüler, iskeleler, çeşitli oturma ve dinlenme, seyir terasları da yer alıyordu. Ayrıca seyir platformları, iskeleler, spor sahaları, çocuk oyun alanları, balık tutma iskeleleri, ışıklı su gösterileri, proje içerisinde yer verilen diğer işlevleri oluşturuyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Eski  İbb  Başkanı  Kadir  Topbaş  In  Yeşilköy  Sahil  Projesi  İptal  Edildi  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER