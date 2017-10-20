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Eski HSK Üyeleri İçin Fezleke Tamam! 22,5 Yıl Hapisleri İstendi

ESKİ HSK ÜYELERİ İÇİN FEZLEKE TAMAM! 22,5 YIL HAPİSLERİ İSTENDİ

Eski HSK üyeleri Kerim Tosun, Mustafa Kemal Özçelik, Şaban Işık, Mahmut Şen ve Ahmet Berberoğlu hakkında, FETÖ yöneticisi oldukları suçlamasıyla, 22,5 yıl hapis cezası istendi.

Tarih : 20 Ekim 2017, 13:00
Puan Ver : Eski Hsk Üyeleri İçin Fezleke Tamam! 22,5 Yıl Hapisleri İstendi(6/10)2

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 eski HSYK üyesi hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticisi oldukları suçlamasıyla ayrı ayrı fezleke hazırlayarak haklarında dava açılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

FEZLEKE TAMAMLANDI

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HSYK üyeleri Kerim Tosun, Mustafa Kemal Özçelik, Şaban Işık, Mahmut Şen ve Ahmet Berberoğlu hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı. Soruşturma sonucu şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan hazırlanan fezlekeler, dava açılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

22,65 YILA HAPİS CEZASI

Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçu için 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası öngörülüyor.

Hakkında soruşturma başlatılan HSYK üyeleriyle ilgili yargılamalara, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi bakacak. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Daireye gönderilecek fezlekeler, iddianame yerine geçecek.

Eski HSYK üyeleri Şaban Işık, Mahmut Şen ve Ahmet Berberoğlu, FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunuyor. Kerim Tosun ile Mustafa Kemal Özçelik ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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