Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 eski HSYK üyesi hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticisi oldukları suçlamasıyla ayrı ayrı fezleke hazırlayarak haklarında dava açılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

FEZLEKE TAMAMLANDI

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HSYK üyeleri Kerim Tosun, Mustafa Kemal Özçelik, Şaban Işık, Mahmut Şen ve Ahmet Berberoğlu hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı. Soruşturma sonucu şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan hazırlanan fezlekeler, dava açılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

22,65 YILA HAPİS CEZASI

Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçu için 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası öngörülüyor.

Hakkında soruşturma başlatılan HSYK üyeleriyle ilgili yargılamalara, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi bakacak. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Daireye gönderilecek fezlekeler, iddianame yerine geçecek.

Eski HSYK üyeleri Şaban Işık, Mahmut Şen ve Ahmet Berberoğlu, FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunuyor. Kerim Tosun ile Mustafa Kemal Özçelik ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: haberinburada