FIFA kokartlı eski hakem Selçuk Dereli, futbolda son dönemde yaşananları Best FM'de Ufuk Karcı'nın sunduğu "Konuşan Türkiye" programında değerlendirdi.

"İMAJ KAYBI YOLDA"

Dereli, sert ifadeler kullanırken, "Türk futbolu böyle giderse, imaj kaybına uğrar. Tribünden seyirci kaçıyor. Ekranlardan seyirci kaçıyor. Süper lig takımları, final oynuyor. Ama organizasyon süper değil" dedi.

"ADAMA 'GÜNAYDIN' DERLER"

Kupa maçlarında da e-bilet uygulamasına geçileceğini hatırlatan Dereli, "Günaydın demek istiyorum. Sayın Bakan açıklamış... Kanun çıkarıyoruz ama uygulayamıyoruz. Bugüne kadar neredeydiniz, neden tedbir almadınız? İlla bir şey mi olmalı ki, önlem alınsın. Adama 'günaydın' derler... İnsanlar şunu bilmeli; 'Bir suç işlediğimde, bunun cezası var.' Caydırıcılık budur" dedi.

"YALI BEBELERİ FUTBOLDAN UZAK DURSUN"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın açıklamarını eleştiren Selçuk Dereli, "Beşiktaş ve Konyaspor'un aldığı cezaları normal buluyorum. Demek ki ekranlara yansımayan başka şeyler de var. Orman; 'ceza alırsam dünyayı yakarım' gibi açıklamalarda bulundu. Şimdi yapsın dediğini. Bu maçları takip eden temsilciler var. Fikret Orman'ın başka bir iddiası varsa, bunu ispatlamalı. Havanda su dövmeye benzemez bu işler. Sadece tribünleri gerer" dedi. Türkiye'de futbolu Yıldırım Demirören yönetiyor. Neden, o yeşil sahanın içinden gelen bir futbolcu, bir teknik adam veya bir hakem yönetmiyor. Almanya'da Beckenbauer futbolu yönetiyor. Başarısı ortada. Evet 2002 ve 2008'de başarılı oldu Milli takım. Ama belkide futbolun içinden gelen bir isim olsaydı, dünya şampiyonu olacaktık. Yalı bebeleri, futboldan uzak durmalı." ifadelerini kullandı.

"CÜNEYT ÇAKIR'I KAYIRIYORLAR"

Hakemlerinin durumunun sahada gösterdiği performansa göre değil, adam kayırma usulünce değerlendirildiğini söyleyen Selçuk Dereli, "Hakemler hep tartışıldı, yine tartışılacak. Ama yöneticiler hakeme hakkaniyetle yaklaşmalı. Cüneyt Çakır neden Avrupa'da işi gayet ciddiye alıp, Türkiye'de tartışılıyor. O diyor ki; 'Ben Cüneyt Çakır'ım.. Benden başka Türkiye'de kim maç yönetebilir' diyor. Federasyonun açıp UEFA'yı 'Biz Cüneyt Çakır'ı dinlendiriyoruz' demeyi bilmeli. O'na ayrıcalık uygulanıyor. Bir hakem ufacık hata yapsa on hafta yok... Cüneyt, çok büyük hata yapıyor, ertesi hafta sahada. Böyle olmaz... Cüneyt Çakır, Türkiye'de iyi maç yönetemez ise Avrupa'da da maç alamayacağını bilmeli" dedi.

"HAKEMLERİMİZ EYYAMCI"

Selçuk Dereli, "Ne yazık ki bu yönetim ve adam kayırma anlayışı 'Eyyamcılığı' getiriyor. Hakemler, elbette hepsini kastetmiyorum ama güçlünün yanında olmalıyım diyor. Güçlü kim? TFF Başkanlık seçiminde delege gücü olan, medya gücü olan. Bazı hakemlerimiz işte böyle davranıyor, 'ben durup dururken, neden karşıma alayım' diyor. İşte bu, eyyamcılığı doğuruyor. Bu durumla maça çıkan hakem hata yapar... Bu hatalarda, büyük takımların lehine olur" dedi.

Kaynak: haberinburada