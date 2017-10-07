Türkiye, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde İzlanda'ya 3-0 yenilerek Rusya vizesini alamadı. Maçın ardından A Spor'da Erman Toroğlu müsabakayı yorumladı.

Çok sinirlendiği gözlenen Toroğlu, Yıldırım Demirören, Arda Turan ve Lucescu'yu sert bir dille eleştirerek şunarı söyledi:

"ARDA KAÇIYOR"

"Arda 100. milli maçında yuhalanıyor. Daha maçın başında. Maçın içinde oyundan çıkarken o kadar uyanık ki, hissediyor. Tezahürat fazla olmasın diye kalkan tabelaya yanaşıyor çabuk çıkayım diye. Çabuk kaçayım diyor. Çok çabuk rakip kaleye gideyim demiyor, da kaçayım diyor. Tabelanın yanına geliyor ki, yuhalanmadan içeri girecek."

"DEFOLUP GİDİN!"

"Bütün bunların müsebbibi Futbol Federasyonudur. Eğer Türkiye'de hayırlı bir iş olacaksa Yıldırım Demirören, Arda Turan ve Lucescu'yu da alıp defolup gitsinler. Federayonun neresini tutsan felaket. Hakem felaket. Disiplin felaket. Tahkim felaket. Milli takım felaket. Arda ana avrat küfür ediyor. Futbol Federasyonu makamı üstelik. Teknik Direktör seçiyorsun, Arda'yı yalayıp çağırıyor. Ayıptır ya! Türk milletiyle bu kadar oynamayın. İşe siyaset de sokmayın."

"TÜRK İNSANIYLA DALGA GEÇMEYİN"

"Türk insanıyla dalga geçmeyin. Ahlaksızlık yapmayın. Bu adamlara efendi söylüyorsun olmuyor, kaçak dövüşüyorlar. Bir tane alttan vurup kaçıyorlar. Fatih Terim konuşsun! Birbirinizi mi hallediyorsunuz dediğini Fatih söylesin ya kumar masasında sabaha kadar. Kumardan kalkamadıkları için idmana niye çıkamadılar? Avrupa Şampiyonası öncesinde yaşanan bir olay bu! Söylesinler, değil desinler."

Kaynak: haberinburada