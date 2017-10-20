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Eski Golcü Klasnic, Üçüncü Kez Böbrek Nakli Ameliyatına Girdi
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Eski Golcü Klasnic, Üçüncü Kez Böbrek Nakli Ameliyatına Girdi

ESKİ GOLCÜ KLASNİC, ÜÇÜNCÜ KEZ BÖBREK NAKLİ AMELİYATINA GİRDİ

Eski Hırvat futbolcu Ivan Klasnic, daha önce iki kez girdiği böbrek ameliyatından sonuç alamadı, üçüncü kez böbrek nakli ameliyatına girdi.

Tarih : 20 Ekim 2017, 11:20
Puan Ver : Eski Golcü Klasnic, Üçüncü Kez Böbrek Nakli Ameliyatına Girdi(5/10)1

Eski Hırvat futbolcu Ivan Klasnic'e böbrek yetmezliği nedeniyle üçüncü kez organ nakli yapıldı.

Klasnic'in eski kulüplerinden Bolton Wanderers'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, 37 yaşındaki eski futbolcu için uygun donörün bulunduğu ve böbrek naklinin gerçekleştirildiği bildirildi.

DAHA ÖNCE NAKLEDİLEN İKİ BÖBREK İŞE YARAMADI

Daha önce iki kez aynı operasyonu geçiren Klasnic'i, 2006'da annesinden aldığı böbrek doku uyuşmazlığı, 2016'da babasından nakledilen böbrek ise kanı yeterince temizlemediği gerekçesiyle sağlığına kavuşturamamıştı.

Hırvatistan Milli Takımı'nda da görev alan Klasnic, kariyeri boyunca Werder Bremen, Mainz 05, Nantes ve Bolton Wanderers gibi takımlarda forma giymişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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