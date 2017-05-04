Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

ESKİ GENERAL YENİDEN GÖZALTINA ALINDI


ESKİ GENERAL YENİDEN GÖZALTINA ALINDI
Tarih : 04 Mayıs 2017, 16:56
Puan Ver : Eski General Yeniden Gözaltına Alındı(6/10)7






Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili, Amasya'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan eski Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Cengiz Karacabey, Tekirdağ'da yeniden gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Amasya Sulh Ceza Hakimliğinin yakalama kararı doğrultusunda çalışma yürüten Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cengiz Karacabey'in, Süleymanpaşa ilçesinde Hürriyet Mahallesi'nde bulunduğunu tespit etti.



Karacabey, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



Cengiz Karacabey, FETÖ/PYD faaliyetleri kapsamında 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki ilk 667 sayılı kararnameyle ihraç edilmiş, 17 Temmuz 2016'da gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

 



 



kaynak:sabah








Etiketler: Eski  General  Yeniden  Gözaltına  Alındı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER