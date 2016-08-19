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eski genelkurmay başkanı özel: o iddialar asılsızdır

ESKİ GENELKURMAY BAŞKANI ÖZEL: O İDDİALAR ASILSIZDIR

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Necdet Özel, görev dönemine dair eleştirilere ilişkin, "Bütün ihbar ve iddialar tarafımızdan hem adli hem idari yönden incelenmiştir

Tarih : 19 Ağustos 2016, 15:22
Puan Ver : Eski Genelkurmay Başkanı Özel: O İddialar Asılsızdır(0/10)


Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Necdet Özel,  görev dönemine dair eleştirilere ilişkin, "Bütün ihbar ve iddialar tarafımızdan  hem adli hem idari yönden incelenmiştir. Bunun her türlü yazışmaları ve belgeleri  bugün Genelkurmay ve kuvvet arşivlerinde mevcuttur. Cumhuriyet savcıları arzu  ederlerse o belgeleri alırlar, bu iddia ve ihbarlara da cevap vermiş olurlar. O  iddialar asılsızdır." dedi.    Özel, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği  darbe girişimi sırasında bombalanan Gölbaşı Polis Özel Harekat Daire Başkanlığını  ziyaret etti. Özel Harekat Anıtı'nın önüne gül bırakan Özel, darbe girişimi  sırasındaki saldırıda şehit olan özel harekat polisleri için dua etti. Yetkililerle yaklaşık 50 dakika görüşen Özel, burada darbe girişiminin  yaşandığı 15 Temmuz akşamında yaşananlar hakkında bilgi aldı. Özel, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı ve açıklamalarda  bulundu.Bir gazetecinin "Sizin görev döneminize dair bazı eleştiriler var.  Özellikle kumpas mağduru askerlerden gelen, o dönemde FETÖ ile ilişkili  askerlerle ilgili işlem yapılmadığına ilişkin bazı eleştiriler var size dönük."  ifadesi üzerine Özel, "Gelen bütün ihbar ve iddialar tarafımızdan hem adli hem  idari yönden incelenmiştir. Bunun her türlü yazışmaları ve belgeleri bugün  Genelkurmay ve kuvvet arşivlerinde mevcuttur. Olay artık yargıya intikal  etmiştir. Değerli cumhuriyet savcıları arzu ederlerse o belgeleri alırlar, bu  iddia ve ihbarlara da cevap vermiş olurlar. O iddialar asılsızdır."  değerlendirmesinde bulundu. Özel, "15 Temmuz darbe girişimi konusunda bilgisine başvurulmasının  söz konusu olup olmadığı" sorusuna, "Şu anda bir talep gelmedi. Ben sadece 15  Temmuz akşamı bazı siyasi kişilerin arzusuyla durumu anlamak için gayret ettim."  ifadesini kullandı. "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ya da saldırıların hedefinde olan başka  yerlere yönelik taziye ziyaretlerinin devam edip etmeyeceği" sorusu üzerine ise  Özel, "Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettim, Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştüm."  dedi. Özel, TSK'daki yapısal değişikliğe ilişkin bir soruya karşılık, "O  konuda herhangi bir şey söylemek doğru olmaz çünkü siyasi irade kararını  vermiştir. Kanun Hükmünde Kararnameler çıkmıştır. Bunların bundan sonra  uygulamaları önemli, uygulamalarında eğer değişiklikler öngörülürse zaten  hükümetimiz bu değişiklikleri yapar ama alınan kararlar doğrultusunda  uygulamaları beklemek lazım." değerlendirmesini yaptı.








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