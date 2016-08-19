

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Necdet Özel, görev dönemine dair eleştirilere ilişkin, "Bütün ihbar ve iddialar tarafımızdan hem adli hem idari yönden incelenmiştir. Bunun her türlü yazışmaları ve belgeleri bugün Genelkurmay ve kuvvet arşivlerinde mevcuttur. Cumhuriyet savcıları arzu ederlerse o belgeleri alırlar, bu iddia ve ihbarlara da cevap vermiş olurlar. O iddialar asılsızdır." dedi. Özel, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında bombalanan Gölbaşı Polis Özel Harekat Daire Başkanlığını ziyaret etti. Özel Harekat Anıtı'nın önüne gül bırakan Özel, darbe girişimi sırasındaki saldırıda şehit olan özel harekat polisleri için dua etti. Yetkililerle yaklaşık 50 dakika görüşen Özel, burada darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz akşamında yaşananlar hakkında bilgi aldı. Özel, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.Bir gazetecinin "Sizin görev döneminize dair bazı eleştiriler var. Özellikle kumpas mağduru askerlerden gelen, o dönemde FETÖ ile ilişkili askerlerle ilgili işlem yapılmadığına ilişkin bazı eleştiriler var size dönük." ifadesi üzerine Özel, "Gelen bütün ihbar ve iddialar tarafımızdan hem adli hem idari yönden incelenmiştir. Bunun her türlü yazışmaları ve belgeleri bugün Genelkurmay ve kuvvet arşivlerinde mevcuttur. Olay artık yargıya intikal etmiştir. Değerli cumhuriyet savcıları arzu ederlerse o belgeleri alırlar, bu iddia ve ihbarlara da cevap vermiş olurlar. O iddialar asılsızdır." değerlendirmesinde bulundu. Özel, "15 Temmuz darbe girişimi konusunda bilgisine başvurulmasının söz konusu olup olmadığı" sorusuna, "Şu anda bir talep gelmedi. Ben sadece 15 Temmuz akşamı bazı siyasi kişilerin arzusuyla durumu anlamak için gayret ettim." ifadesini kullandı. "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ya da saldırıların hedefinde olan başka yerlere yönelik taziye ziyaretlerinin devam edip etmeyeceği" sorusu üzerine ise Özel, "Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettim, Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştüm." dedi. Özel, TSK'daki yapısal değişikliğe ilişkin bir soruya karşılık, "O konuda herhangi bir şey söylemek doğru olmaz çünkü siyasi irade kararını vermiştir. Kanun Hükmünde Kararnameler çıkmıştır. Bunların bundan sonra uygulamaları önemli, uygulamalarında eğer değişiklikler öngörülürse zaten hükümetimiz bu değişiklikleri yapar ama alınan kararlar doğrultusunda uygulamaları beklemek lazım." değerlendirmesini yaptı.