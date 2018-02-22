Portekiz Liginde Estoril ile Porto arasında oynanan karşılaşmada eski Galatasaraylı Alex Telles sakatlandı. Yıldız futbolcu gözyaşları içinde oyunu terk etti.

Portekiz Ligi'nin lideri Porto, 37 gün önce ertelenen Estoril deplasmanında 3-1 kazandı ancak Brezilyalı sol beki Alex Telles'i kaybetti.

TELLES'İN SAKATLIĞI CİDDİ

Karşılaşmanın 52. dakikasında serbest vuruştan gol atan ve durumu 1-1'e getiren Telles, attığı golün 6 dakika sonrasında ise ciddi bir şekilde sakatlandı.

58. dakikada sakatlanarak yerini Dalot'a bırakan Telles, sahayı göz yaşlarıyla terketti.

Estoril, 1-0 galipken ertelenen ve tam 37 gün sonra kaldığı yerden devam edilen maçı Porto, 3-1 kazanırken en yakın takipçisi Benfica ile puan farkını 5'e çıkarttı.

Kaynak: haberinburada