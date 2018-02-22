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Eski Galatasaraylı Telles gözyaşlarına hakim olamadı

ESKİ GALATASARAYLI TELLES GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Portekiz Liginde Estoril ile Porto arasında oynanan karşılaşmada eski Galatasaraylı Alex Telles sakatlandı. Yıldız futbolcu gözyaşları içinde oyunu terk etti.

Tarih : 22 Şubat 2018, 01:00
Puan Ver : Eski Galatasaraylı Telles Gözyaşlarına Hakim Olamadı(7/10)3

Portekiz Ligi'nin lideri Porto, 37 gün önce ertelenen Estoril deplasmanında 3-1 kazandı ancak Brezilyalı sol beki Alex Telles'i kaybetti.

TELLES'İN SAKATLIĞI CİDDİ

Karşılaşmanın 52. dakikasında serbest vuruştan gol atan ve durumu 1-1'e getiren Telles, attığı golün 6 dakika sonrasında ise ciddi bir şekilde sakatlandı.

58. dakikada sakatlanarak yerini Dalot'a bırakan Telles, sahayı göz yaşlarıyla terketti.

Estoril, 1-0 galipken ertelenen ve tam 37 gün sonra kaldığı yerden devam edilen maçı Porto, 3-1 kazanırken en yakın takipçisi Benfica ile puan farkını 5'e çıkarttı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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