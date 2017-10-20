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Eski Galatasaraylı Sneijder'in Formasını Giydiği Nice, Lazio'ya 3-1 Yenildi

ESKİ GALATASARAYLI SNEİJDER'İN FORMASINI GİYDİĞİ NİCE, LAZİO'YA 3-1 YENİLDİ

UEFA Avrupa Liginde sahasında Lazio'yu konuk eden Sneijder'li Nice, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Nice'in tek golünün asistini Sneijder yaptı.

Tarih : 20 Ekim 2017, 01:30
Puan Ver : Eski Galatasaraylı Sneijder'in Formasını Giydiği Nice, Lazio'ya 3-1 Yenildi(10/10)6

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun 3. maçında Nice ile Lazio karşı karşıya geldi.

NİCE'İN GOLÜNÜN ASİSTİNİ SNEİJDER YAPTI

Fransa'da oynanan mücadelede gülen taraf İtalyanlar oldu. Nice'in tek golü Balotelli'den geldi. Golün asistini sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak Nice'in yolunu tutan ve uzun süredir forma şansı bulamayan Hollandalı yıldız oyuncu Wesley Sneijder yaptı.

Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 5'te Caicedo, 65'te ve 89'da Milinkovic kaydetti.

Alınan bu sonuçla Nice 6 puanda kaldı. Lazio ise puanını 9'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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