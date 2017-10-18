Yan Komşusu Olan Iraklı Mültecinin Cinsel Organını Keserek Öldürdü
D-8 Zirvesi Nedeniyle İstanbul'da Yarın Trafiğe Kapatılacak Yollar Belli Oldu
Eski Galatasaraylı Sneijder, 2 Ay Sonra Sahalara Dönüyor
Kuzey Irak'taki Başkanlık Ve Milletvekilliği Seçim Hazırlıkları Askıya Alındı
Abd'de Silahlı Saldırı: 3 Ölü
Liseli Kızı Zorla Aracına Bindirip Kaçırmaya Çalışan 19 Yaşındaki Genç, Gözaltına Alındı
Barcelona'da Yıldız Oyuncular Kavga Etti
Emekli Astsubaydan Örnek Atatürk Hassasiyeti! Utanırım Deyip Sırtını Dönmedi
Dicle Nehri'nde Sular Çekildi, Balıklar Telef Oldu
Hamaney, Trump'a Meydan Okudu: Nükleer Anlaşmayı Yırtarsa Biz Dilim Dilim Doğrarız
Hoffenheim Maçı Öncesi Başakşehir'de 4 Eksik
Sarallar Ve Şahinlerin Karşı Karşıya Geldiği Dava Başladı, Komandolar Adliyede Nöbet Tuttu
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Türkiye'ye Geliyor! Masada Kuzey Irak Var
Çakarlı Araçlara Yasak Geliyor! Geçiş Üstünlükleri İptal Edildi
D-100 Karayolundaki Zincirleme Kaza Trafiği Durma Noktasına Getirdi
Tahtaya Kaldırdığı Öğrencisine Dayak Atan Öğretmen Açığa Alındı
Eti Şirketleri Onursal Başkanı Firuz Kanatlı Hayatını Kaybetti
Trabzonsporlu Yönetici, Rıza Çalımbay'ın Gelmesinin Ardından İstifa Etti
İpsala Sınır Kapısı, 24 Saat Kapatılacak
Portekizli Yıldız Ronaldo, Seremonide Şampiyonlar Ligi Marşını Okudu

ESKİ GALATASARAYLI SNEİJDER, 2 AY SONRA SAHALARA DÖNÜYOR


Eski Galatasaraylı Sneijder, 2 Ay Sonra Sahalara Dönüyor
Tarih : 18 Ekim 2017, 20:10
Puan Ver : Eski Galatasaraylı Sneijder, 2 Ay Sonra Sahalara Dönüyor(5/10)1

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak Nice kadrosuna katılan Wesley Sneijder, uzun süre ayrı kaldığı yeşil sahalara dönüş hazırlığında.

FİZİKSEL OLARAK HAZIR

Yeni takımıyla son olarak 26 Ağustos'ta Amiens'e karşı oynanan Ligue 1 maçında forma giyen Hollandalı futbolcu hakkında açıklamalarda bulunan Nice Teknik Direktörü Lucien Favre, "Sneijder son antrenmanlarda iyi performans sergiliyor. Bence artık fiziksel olarak hazır duruma geldi." diye konuştu.

BU SEZON SADECE 2 MAÇTA FORMA GİYDİ

33 yaşındaki futbolcunun geçtiğimiz hafta sonu oynanan Montpellier maçında da hastalığı sebebiyle kadroya alınmadığı öğrenildi.

7 Ağustos tarihinde Nice ile resmi sözleşme imzalayan Wesley Sneijder, şimdiye kadar Ligue 1'de iki, Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde de ise bir maça çıktı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Eski  Galatasaraylı  Sneijder  2  Ay  Sonra  Sahalara  Dönüyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER