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ESKİ GALATASARAYLI JOSUE, OSMANLISPOR'A TRANSFER OLDU


Eski Galatasaraylı Josue, Osmanlıspor'a Transfer Oldu
Tarih : 25 Ağustos 2017, 18:20
Puan Ver : Eski Galatasaraylı Josue, Osmanlıspor'a Transfer Oldu(10/10)6

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve beklentilerin altında kalarak taraftarları ve otoriteleri fazlasıyla şaşırtan Portekizli futbolcu Josue'nin yeni takımı belli oldu.

YENİ ADRES OSMANLISPOR

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Osmanlıspor, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Josué Pesqueira'yla anlaşma sağladı.

BRAGA İLE KAPIŞTILAR

Bonservisi Portekiz ekiplerinden Porto'da bulunan Josue için Braga'nın da devrede olduğu Osmanlıspor yönetiminin bu transferi bitirdiği açıklandı.

Geçtiğimiz Galatasaray'da 17 karşılaşmada görev alan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu 4 gol, 5 asist kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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