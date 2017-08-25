ESKİ GALATASARAYLI JOSUE, OSMANLISPOR'A TRANSFER OLDU
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve beklentilerin altında kalarak taraftarları ve otoriteleri fazlasıyla şaşırtan Portekizli futbolcu Josue'nin yeni takımı belli oldu.
YENİ ADRES OSMANLISPOR
Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Osmanlıspor, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Josué Pesqueira'yla anlaşma sağladı.
BRAGA İLE KAPIŞTILAR
Bonservisi Portekiz ekiplerinden Porto'da bulunan Josue için Braga'nın da devrede olduğu Osmanlıspor yönetiminin bu transferi bitirdiği açıklandı.
Geçtiğimiz Galatasaray'da 17 karşılaşmada görev alan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu 4 gol, 5 asist kaydetti.
Kaynak: haberinburada
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