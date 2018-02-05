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Eski Galatasaraylı Futbolcunun Hali Sevenlerini Kahretti
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Eski Galatasaraylı futbolcunun hali sevenlerini kahretti

ESKİ GALATASARAYLI FUTBOLCUNUN HALİ SEVENLERİNİ KAHRETTİ

Son dönemde eşine kaptırdığı para nedeniyle 5 kuruşsuz kalan Emmanuel Eboue'nin yaşadığı ev ortaya çıktı.

Tarih : 05 Şubat 2018, 10:10
Puan Ver : Eski Galatasaraylı Futbolcunun Hali Sevenlerini Kahretti(6/10)2

Son dönemde zor günler geçiren Emmanuel Eboue, Fransa'nın Canal Plus kanalına özel bir röportaj verdi. Eboue'nin röportajı evinde verdiği dikkatlerden kaçmadı. Evin oldukça küçük olduğu ve eşyaların toplu bir şekilde durduğu görülüyor.

İşte Eboue'nin çarpıcı röportajından satırbaşları:

"Bunu istemiyordum. Arsenal ve Galatasaray'la kazandığım tüm o başarılardan sonra... Kalbim kan ağlıyor. Bunları hak etmedim.

"HİÇ PARAM YOK"

Böyle şeyleri ancak filmlerde görürdüm. Çok zor. Ama başıma geldi. Hiç param yok. Buna inanmazdım. Evlendiğim, çocuk yaptığım kişi yüzünden böyle şeylerin başıma geleceğini düşünemezdim.

Paramın bittiğini, eşimden ayrıldıktan sonra, bankaya uğradığımda anladım. Ortak bir hesabımız vardı ve o bütün parayı çekmişti.

"EŞİME KAPTIRDIĞIM PARALARI GERİ İSTEMİYORUM"

Ben eşime kaptırdığım paraları geri istemiyorum, bağış gibi sayıyorum. Herkese ölmediğimi göstermek istiyorum.

Tek isteğim futbola geri dönmek. Hala yeteneğim var. Sahalara geri dönmek için elimden geleni yapıyorum. Bağdat ya da Pakistan fark etmez. Oralara giderim, çünkü oynamayı seviyorum.

"EVDEN ATILMA OLASILIĞIM VAR"

Bavullarımla yaşıyorum çünkü evden atılma olasılığım var. Üzerimdeki baskı büyük. Abandone olmuş durumdayım çünkü ben çocuklarıma çok bağlıydım. Onlarla mutluydum, eğlenceliydim. Bugün artık yalnızım.

Futbol nankör. Futbol artık yetenek değil, para üzerine. Bu bir endüstri haline geldi. Arkadaşlarımı oynarken izliyorum.

"ARKADAŞIM KALMADI"

Onlar için mutlu oluyorum ancak içimden ağlıyorum. Tek başıma... Hiç arkadaşım yok. Oynadığım dönemden de arkadaşım kalmadı."

İntiharın eşiğine gelen ve bunu daha önceki röportajlarında ifade eden Eboue halen futbola geri dönmüş değil. Mirror gazetesine verdiği röportajın ardından Galatasaray ve Arsenal'in yardım için harekete geçtikleri belirtilmişti ancak bu konuda resmi bir gelişme olmadığı ortaya çıktı.

"YALNIZ DEĞİLSİN EBOUE"

Eboue'nin Mirror gazetesine verdiği röportajın ardından Galatasaray taraftarları Twitter'da #YalnızDeğilsinEboue hashtagiyle yıldız isme destek mesajlarında bulunmuşlardı.

Şimdilerde Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını üstlenen Hasan Şaş da, "Seni unutmadık, elimden geleni yapacağım" mesajını paylaşmıştı.

Kaynak: Ajansspor

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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