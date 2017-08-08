Brezilya ekibi Palmeiras'ta forma giyen eski Galatasaraylı futbolcu Felipo Melo, Uruguay ekibi Nacional ile anlaştı. Melo, daha önce Türkiye'den teklif aldığını da söylemişti.

Formasını giydiği Brezilya ekibi Palmeiras tarafından kadro dışı bırakılan 34 yaşındaki Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'nun yeni adresi belli oldu.

NACİONAL'E GİTTİ

Adı transferde Süper Lig takımlarıyla da anılan Brezilyalı futbolcu Felipe Melo için, Uruguay'dan Ovacion gazetesi, Melo'nun ülkenin iki büyük takımından birisi olan Nacional ile anlaştığını duyurdu.

Kaynak: haberinburada