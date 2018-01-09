ESKİ GALATASARAYLI EVREN TURHAN'DAN ARDA'YA: TÜRKİYE'YE GELME
Eski Galatasaraylı futbolcu Evren Turhan, sosyal medyadan "Arda'yı ben Galatasaray'dan başka takımla düşünemiyorum, istemiyorum da... Gelme kardeşim benim, gelme!" yazdı.
Yorumculuk yapan Galatasaraylı eski futbolcu Evren Turhan, Başakşehir'in transfer etmek istediği Arda Turan'la ilgili sürpriz bir çıkışta bulundu. Sosyal medya hesabından Arda'nın Galatasaray'dan başka bir takıma gitmesini istemediğini ifade eden Turhan, şu açıklamayı yaptı;
"SENİ BAŞKA FORMAYLA GÖRMEK İSTEMİYORUM"
"Arda'yı ben Galatasaray'dan başka takımla düşünemiyorum, istemiyorum da... Avrupa da bir takımda devam etsin. Gelme kardeşim benim, gelme! Seni Türkiye'de başka bir formayla görmek istemiyorum. Bence Porto'ya gitmeli. Porto, Arda için ideal. Marega, Abubakar ve Brahimi ile iyi anlaşır. Hem Şampiyonlar liginde oynar süre de alır. Maç eksiğini giderir, kendine gelir."
Kaynak: haberinburada
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