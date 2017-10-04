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Eski Galatasaraylı Bruma: Dursun Özbek'e Yanıt Vermeyeceğim

ESKİ GALATASARAYLI BRUMA: DURSUN ÖZBEK'E YANIT VERMEYECEĞİM

Bu sezon Galatasaray'dan Leipzig'e transfer olan Bruma, Dursun Özbek'in kendisi için "disiplinsizdi" açıklamasına yanıt vermeyeceğini söyledi.

Tarih : 04 Ekim 2017, 10:20
Puan Ver : Eski Galatasaraylı Bruma: Dursun Özbek'e Yanıt Vermeyeceğim(5/10)1

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile aynı grupta yer alan ve İstanbul'da temsilcimize 2-0 yenilen Red Bull Leipzig'in yıldızı Bruma, soruları yanıtladı.

"GALATASARAY TARAFTARINI UNUTMAYACAĞIM"

Eski Galatasaraylı futbolcu, "Galatasaray'dan ayrıldığına pişman mısın" sorusuna "Hayır" yanıtını verdi. Portekizli yıldız, "Bir gün ayrılacaktım. Önüme bakmak zorundayım. G.Saray'da muhteşem zamanlar geçirdim. Taraftarı hiçbir zaman unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

"TAKIMA ALIŞMA SÜRECİNDEYİM"

Leipzig'de çok iyi karşılandığını belirten Portekizli, takımın henüz bankosu olamadı. Ama bundan ötürü de bir hayal kırıklığı yaşamadığının altını çizen Bruma, "Yeni bir ülkeye, yeni bir şehre ve yeni bir takıma alışma sürecindeyim. Bunu Galatasaray'da da yaşadım. Biraz zaman alacak ama her şey yoluna girecek" diyor.

"DURSUN ÖZBEK'E CEVAP VERMEYECEĞİM"

Söz yine G.Saray'dan ayrılmasına geliyor ve "Başkan Dursun Özbek, seni disiplinsiz olduğun için sattıklarını söyledi. Ne diyorsun?" sorusunu yanıtlayan Bruma, "Başkan Dursun Özbek beni çok iyi tanıyor. Taraftara beni neden sattığını açıklamak zorunda. Öyle bir ifade kullandıysa bu onun bileceği iş. Ben kendisini seviyorum ve transferimden dolayı teşekkür ediyorum. Cevap vermeyeceğim."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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