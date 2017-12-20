İspanya La Liga'da oynanan Levante-Leganes maçında ortalık karıştı. Soyunma odasında çıkan olayların ardından adli işlem için polis çağrıldı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre bir dönem Galatasaray formasını da giyen Leganes'li Nordin Amrabat, Enes Ünal'ın da formasını giydiği Levante'nin bir sağlık ekibi üyesine saldırdı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ZABIT TUTTU

Olayların büyümesi üzerine polis çağrıldı. Olay yerine gelen güvenlik görevlileri zabıt tutarken rapor maçın hakemi Jaime Latre'ye de verildi.

Olaylı geçen maçta Amrabat 68. dakikada sarı kart gördü. Hakemin kararına sinirlenen ve dakikalarca protesto eden Amrabat, Levante yedek kulübesiyle de tartıştı. Sakinleştirilemeyen futbolcu hakemden ikinci sarı kartı da görerek atıldı.

SAĞLIK GÖREVLİSİNİ YUMRUKLADI

Olaylar burada kalmadı. Amrabat sahayı terk ettikten sonra tünelden çığlık sesleri yükseldi. Cope radyosunun haberine göre Amrabat burada Levante sağlık ekibinin bir üyesini yumrukladı. Ancak olayla ilgili bir görgü şahidi bulunmuyor. Hakem raporunda da bu olaya dair bir ifade yer almadı.

İki tarafın da şikayetinin ardından olay artık adli bir vaka haline geldi ve soruşturma başlatıldı. Her iki takımın teknik direktörleri de maç sonrası yaptıkları basın toplantısında ne olduğunu bilmediklerini söyledi.

MAÇ İKİ KIRMIZI KARTLA BİTTİ

Levante ile Leganes arasındaki karşılaşma ise 0-0 sona ererken Amrabat'ın yanı sıra Levante'den de Campana kırmızı kart gördü.

Kaynak: haberinburada