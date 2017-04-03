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eski futbolcunun annesinin şoke eden ölümü!

ESKİ FUTBOLCUNUN ANNESİNİN ŞOKE EDEN ÖLÜMÜ!

"Görevli hemşirenin iğneyi yapmasının ardından eşim Nurcan feryat etmeye başladı. Ağzından köpük geldiğini görünce, 'Eşim kesin öldü' dedim. O sırada zaten kendinde değildi"

Tarih : 03 Nisan 2017, 13:59
Puan Ver : Eski Futbolcunun Annesinin Şoke Eden Ölümü!(9/10)10


Muğla'da, boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği sağlık ocağında yapılan iğne ardından fenalaşarak yoğun bakımda tedaviye alınan Muğlaspor'un eski oyuncusu Okan Pınar'ın annesi 49 yaşındaki Nurcan Pınar öldü.



Evli ve 2 çocuk annesi Nurcan Pınar, geçen 29 Mart'ta Menteşe İlçesi Yerkesik Mahallesi'ndeki evlerinde rahatsızlanınca eşi Mehmet Pınar tarafından 12 No'lu Yerkesik Aile Sağlığı Merkezi'ne götürüldü. Boğazı ağrıyan Nurcan Pınar'ı muayene eden Dr. F.Ş., iddiaya göre ağrı kesici ve antibiyotik iğne yazarak eczaneden alınmasını istedi.



Eczaneden getirilen iğnenin hemşire N.O., tarafından yapılmasından kısa süre sonra ev kadını Nurcan Pınar, "Bana bir şey oluyor. Kurtarın beni diyerek' fenalaştı. Ağzından köpük geldiği ve kustuğu belirtilen Pınar'ın kalbi durdu. Sağlık görevlilerinin müdahalesiyle kalbi çalıştırılan Nurcan Pınar, ambulansla Muğla'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Nurcan Pınar, dün sabah saatlerinde yoğun bakım servisinde kurtarılamadı. Pınar'ın ölümü üzerine savcılık soruşturma başlattı. Muğla Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılan Pınar'ın kesin ölüm nedeninin, ileri tetkiklerin ardından daha sonra kesinlik kazanacağı belirtildi. Halk Sağlığı İl Müdürlüğü yetkilileri, olayla ilgili soruşturma başlattıklarını söyledi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Eski  Futbolcunun  Annesinin  Şoke  Eden  Ölümü    haber

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