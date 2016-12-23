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eski futbolcular için fetö iddianamesi kabul edildi

ESKİ FUTBOLCULAR İÇİN FETÖ İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün 'futbol yapılanması' hakkındaki iddianameyi kabul etti.

Tarih : 23 Aralık 2016, 15:32
Puan Ver : Eski Futbolcular İçin Fetö İddianamesi Kabul Edildi(6/10)3


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından eski futbolcular Arif Erdem, Uğur Tütüneker ve İsmail Demiriz hakkında "Terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianame İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.



Dosyada yer alan eski milli futbolcular İsmail Demiriz tutuklu bulunurken, Uğur Tütüneker ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Arif Erdem ise yakalanamadığı için firari olarak aranıyor. 92 sayfalık iddianamede, eski milli futbolcular hakkında ayrı ayrı "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edilmişti.



Eski futbolcular 14 Şubat'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.



Bu arada, şüpheli Hakan Şükür hakkında daha önceden aynı soruşturma konusuyla ilgili Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturma yapıldığı, bu nedenle Şükür hakkındaki dosyanın ayrıldığı ve dosyanın yetkisizlik kararı verilerek, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği belirtildi.



 



kaynak:yenişafak








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