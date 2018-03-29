Mit Balkanlar'da Dev Operasyon Yaptı, Erdoğan Liderleri Aradı
Türk Öğrenciler Geliştirilmiş Yerli Roket Yaptı, Deneme Atışı Başarılı Geçti
Rusya, Abd Konsolosluğunu Kapatma Kararı Aldı
Film Gibi Kovalamaca! Polisten Kaçarken 9 Kişiyi Yaraladı
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Yargılanmasına Karar Verildi
Telefon Kullananlar Dikkat! 70 Popüler Uygulama Yasaklandı
Hocasının Odasında İntihar Etmişti! Alara'dan Acı Haber Geldi
Tosun'un Tavukları İhaleyle Satıldı!
Büyük Gurur! Cüneyt Çakır Dünya Kupasına Gidiyor
Turkcell, Yemek Kartı Şirketi Kuracak
Savaşın Ayak Sesleri! İki Süper Güç Suriye'de Burun Buruna Geldi
Münbiç'te Skandal Görüntüler! Ypg'liler Güpegündüz Yol Kesti
Son Dakika! Hakkari'de Yaralanan Mehmetçik 5 Aylık Yaşam Mücadelesini Kaybetti
İnternetten Yemek Siparişi Veren Genç, Kuryenin Saldırısına Uğradı! O Anlar Kamerada
Tedavi İçin Hastaneye Götürülen Mahkum Pencereden Atlayıp Kaçtı! O Anlar Kameraya Yansıdı
Sınırı Geçen 2 Yunan Askerinin Tahliye Talebi Reddedildi!
Mit'in Fetö'cüleri Türkiye'ye Getirdiği Anın Görüntüleri Ortaya Çıktı
Rusya'dan Övgü Dolu Türkiye Mesajı: Sorumlu Davrandılar
Fetö'den Ceza Yiyen Doktor: Sınıra Yollayın, Askere Pansuman Yapayım
Kızının Söylediği Tecavüz Yalanından Sonra Suçsuz Genci Öldüren Babanın Cezası Belli Oldu

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Yargılanmasına Karar Verildi

ESKİ FRANSA CUMHURBAŞKANI NİCOLAS SARKOZY'NİN YARGILANMASINA KARAR VERİLDİ

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2007'deki seçim kampanyasında yasadışı finansman sağladığı gerekçesiyle yargılanacak.

Tarih : 29 Mart 2018, 20:30
Puan Ver : Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Yargılanmasına Karar Verildi(10/10)6

Hakkında resmi soruşturma başlatılan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, "yolsuzluk" ve "görevi suistimal" suçlarından yargılanacağı açıklandı.

2007 SEÇİMLERİNDE YASADIŞI FİNANSMAN SAĞLADI

63 yaşındaki Nicolas Sarkozy'nin, 2007'deki seçim kampanyası için yasadışı finansman sağlayıp sağlamadığını inceleyen yargıçları etkilemeye çalıştığı iddia ediliyor.

Suçlamalar, 2014 yılında kaydedilen Sarkozy'nin bazı telefon konuşmalarına dayandırılıyor.

ESKİ FRANSA LİDERİNİN AVUKATI DA SORUŞTURMAYA DAHİL EDİLDİ

İlk olarak Fransız Le Monde gazetesinin duyurduğu haber daha sonra savcılık tarafından da doğrulandı.

Sarkozy'nin yanı sıra, eski Fransa liderinin avukatının ve yargıç Gilbert Azibert'in de yargılanmaları bekleniyor.

SUÇLAMALARI REDDEDECEĞİNİ AÇIKLADI

Üç isim de haklarındaki suçlamaları reddediyor.

Avukatları, Sarkozy'nin karara itiraz edeceğini açıkladı.

LİBYA LİDERİ KADDAFİ'DEN YARDIM ALDI

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'e yönelik suçlamalar "yolsuzluk" ve "görevi suistimal" ile sınırlı değil.

Nicolas Sarkozy'nin, 2007'de kazandığı cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'den kampanyası için maddi yardım aldığı, 2012'de kaybettiği seçim öncesi de yasaları ihlal ederek kampanyası için belirlenenden fazla harcama yaptığı öne sürülüyor.

Sarkozy bu suçlamaları da reddediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Eski  Fransa  Cumhurbaşkanı  Nicolas  Sarkozy  Nin  Yargılanmasına  Karar  Verildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER