ESKİ FENERBAHÇELİ YILDIZI YERDEN YERE VURDULAR
Fenerbahçe'de yıllarca bekleneni veremeyen Stoch, transfer olduğu Slavia Prag'da da 22 maçta 4 asistte kaldı, eleştiri oklarının hedefi haline geldi.
Fenerbahçe'de yıllarca bekleneni veremeyen Stoch sonunda Slavia Prag'a transfer olmuştu. Ancak 28 yaşındaki oyuncunun Çekya'daki macerası da iyi gitmiyor.
Slovak futbolcu, 22 resmi maçta 4 asist yaparken gol sevinci yaşayamadı. Slavia'nın bu sezonki en pahalı transferi olan Stoch, performansı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Çekya ekibi, ligde lider Plzen'in 14 puan gerisinde, Avrupa Ligi'nde ise gruptan çıkamadı.
Kaynak: haberinburada
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