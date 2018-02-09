ESKİ FENERBAHÇELİ ROBİN VAN PERSİE, YENİ TAKIMINDA İLK GOLÜNÜ ATTI
Fenerbahçe taraftarının en büyük hayal kırıklıkları arasında yer alan Robin van Persie, Feyenoord ile çıktığı ilk maçta oyuna girer girmez enfes bir gole imza attı.
Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 22. haftasında Feyenoord sahasında Groningen'i konuk etti.
Feyenoord, maçın ikinci yarısının ilk dakikalarında Bilal Başakçıoğlu'nun yaptığı ortada Jern Toornstra'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Daha sonra Jeremiah St. Juste, Feyenoord'u 2-0 üstünlüğe taşıyan golü kaydetti.
ROBIN VAN PERSIE'DEN ENFES GOL
Fenerbahçe'den transfer edilen ve bu maçta yedekler arasında yer alan Van Persie, 77. dakikada oyuna girdi. Hemen ardından 78. dakikada takımının 3. golünü kaydeden Van Persie, Feyenoord formasıyla ilk gol sevincini yaşadı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç 3-0 Feyenoord'un üstünlüğüyle tamamlandı.
FEYENOORD 4. SIRADA
Feyenoord bu sonuçla Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde 39 puanla 4. sırada yer aldı, Groningen ise 22 puanla 13. sırada kaldı.
Fenerbahçe'den ayrılan Robin van Persie, Eredivisie ekiplerinden Feyenoord ile geçen ay sözleşme imzalamıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar