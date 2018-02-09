Fenerbahçe taraftarının en büyük hayal kırıklıkları arasında yer alan Robin van Persie, Feyenoord ile çıktığı ilk maçta oyuna girer girmez enfes bir gole imza attı.

Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 22. haftasında Feyenoord sahasında Groningen'i konuk etti.

Feyenoord, maçın ikinci yarısının ilk dakikalarında Bilal Başakçıoğlu'nun yaptığı ortada Jern Toornstra'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Daha sonra Jeremiah St. Juste, Feyenoord'u 2-0 üstünlüğe taşıyan golü kaydetti.

ROBIN VAN PERSIE'DEN ENFES GOL

Fenerbahçe'den transfer edilen ve bu maçta yedekler arasında yer alan Van Persie, 77. dakikada oyuna girdi. Hemen ardından 78. dakikada takımının 3. golünü kaydeden Van Persie, Feyenoord formasıyla ilk gol sevincini yaşadı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç 3-0 Feyenoord'un üstünlüğüyle tamamlandı.

FEYENOORD 4. SIRADA

Feyenoord bu sonuçla Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde 39 puanla 4. sırada yer aldı, Groningen ise 22 puanla 13. sırada kaldı.

Fenerbahçe'den ayrılan Robin van Persie, Eredivisie ekiplerinden Feyenoord ile geçen ay sözleşme imzalamıştı.

Kaynak: haberinburada