ESKİ FENERBAHÇELİ PEREİRA, YENİ TAKIMINI BULDU
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Çin Süper Ligi takımlarından Shanghai SIPG'nin yeni teknik direktörü oldu.
2015-16 sezonunun tamamı ile 2016-17 sezonun başında Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira yeni takımını buldu. Portekizli teknik adam Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG'nin yeni teknik direktörü oldu.
Çin ekibini Pereira'dan önce Andre Villas Boas çalıştırmaktaydı fakat Portekizli Dakar Rallisi'ne katılmak için teknik direktörlüğe ara verdiğini açıklamıştı. Pereira, 2010-11 sezonunda Porto'da Villas Boas'ın yardımcılığını yapıyordu.
GEÇEN SEZON KÜME DÜŞMÜŞTÜ
Geçen sezonun ortasında 2. Bundesliga ekiplerinden 1860 Münih'in başına geçen Vitor Pereira takımıyla küme düşme üzüntüsü yaşamıştı. Bu sezon ligi 58 puanla 2. sırada bitiren Shanghai SIPG, Çin Kupası finalinde de Shanghai Shenhua'ya iki maç sonunda deplasman golü kuralıyla kaybetmişti.
Kaynak: haberinburada
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