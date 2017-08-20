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Eski Fenerbahçeli Kjaer, Şenol Güneş'ten Şikayetçi Olmadı

ESKİ FENERBAHÇELİ KJAER, ŞENOL GÜNEŞ'TEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Fenerbahçe'den Sevilla'ya transfer olan Simon Kjaer, kendisini ağzından tutarak itekleyen Şenol Güneş'ten şikayetçi olmadı, soruşturma kapatılacak.

Tarih : 20 Ağustos 2017, 14:20
Puan Ver : Eski Fenerbahçeli Kjaer, Şenol Güneş'ten Şikayetçi Olmadı(8/10)4

Geçen sezon Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş- Fenerbahçe maçında tansiyon yükselince, siyah beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, sarı-lacivertli takımın futbolcusu Simon Kjaer'i ağzından tutup iteklemiş, soruşturma başlatan Spor Savcılığı ise Sevilla'ya transfer olduğu için Danimarkalı yıldızın ifadesini alamamıştı.

KJAER ŞİKAYETÇİ OLMADI, SORUŞTURMA KAPATILACAK

İspanyol kulübü Başakşehir'le oynadığı Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçı için İstanbul'a geldiğinde, harekete geçen savcılık, Başakşehir Fatih Terim Stadı'na giderek Kjaer'in ifadesine başvurdu.

Tecrübeli oyuncu, Güneş'ten şikayetçi olmadığını iletirken, soruşturmanın kapatılması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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