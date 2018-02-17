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Eski Fenerbahçeli Bogdanovic NBA'i salladı!

ESKİ FENERBAHÇELİ BOGDANOVİC NBA'İ SALLADI!

NBA All Star - Yükselen Yıldızlar maçında Dünya Karması, ABD Karması'nı 155-124 yenerken eski Fenerbahçeli Bogdanovic MVP seçildi.

Tarih : 17 Şubat 2018, 14:30
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NBA'de All-Star hafta sonu heyecanı start alırken yükselen yıldızlar maçında Dünya Karması, ABD karmasını 155-124'lük skorla farklı mağlup etti.

Sacramento Kings'in çaylağı, eski Fenerbahçe Doğuş'lu Bogdan Bogdanovic ise karşılaşmanın MVP'si oldu.

KARŞILAŞMAYI 26 SAYI İLE TAMAMLADI

Bogdanovic, karşılaşmayı 26 sayı, 4 ribaunt, 6 asist ile tamamlarken üç sayı çizgisinin gerisinden 13'de 7 ile oynadı ve MVP ödülünün sahibi oldu.

Karşılaşmada diğer öne çıkan performanslar ise; Jamal Murray 21 sayı, Buddy Hield 29 sayı, Dario Saric 19 sayı, Jaylen Brown 35 ayı, Kyle Kuzma 20 sayı şeklinde oluştu.

All-Star hafta sonunda heyecan yarın gerçekleşecek olan yetenek yarışması, üç sayı yarışması ve smaç yarışmasıyla devam edecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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