NBA'de All-Star hafta sonu heyecanı start alırken yükselen yıldızlar maçında Dünya Karması, ABD karmasını 155-124'lük skorla farklı mağlup etti.

Sacramento Kings'in çaylağı, eski Fenerbahçe Doğuş'lu Bogdan Bogdanovic ise karşılaşmanın MVP'si oldu.

KARŞILAŞMAYI 26 SAYI İLE TAMAMLADI

Bogdanovic, karşılaşmayı 26 sayı, 4 ribaunt, 6 asist ile tamamlarken üç sayı çizgisinin gerisinden 13'de 7 ile oynadı ve MVP ödülünün sahibi oldu.

Karşılaşmada diğer öne çıkan performanslar ise; Jamal Murray 21 sayı, Buddy Hield 29 sayı, Dario Saric 19 sayı, Jaylen Brown 35 ayı, Kyle Kuzma 20 sayı şeklinde oluştu.

All-Star hafta sonunda heyecan yarın gerçekleşecek olan yetenek yarışması, üç sayı yarışması ve smaç yarışmasıyla devam edecek.

Kaynak: haberinburada