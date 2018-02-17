ESKİ FENERBAHÇELİ BOGDANOVİC NBA'İ SALLADI!
NBA All Star - Yükselen Yıldızlar maçında Dünya Karması, ABD Karması'nı 155-124 yenerken eski Fenerbahçeli Bogdanovic MVP seçildi.
NBA'de All-Star hafta sonu heyecanı start alırken yükselen yıldızlar maçında Dünya Karması, ABD karmasını 155-124'lük skorla farklı mağlup etti.
Sacramento Kings'in çaylağı, eski Fenerbahçe Doğuş'lu Bogdan Bogdanovic ise karşılaşmanın MVP'si oldu.
KARŞILAŞMAYI 26 SAYI İLE TAMAMLADI
Bogdanovic, karşılaşmayı 26 sayı, 4 ribaunt, 6 asist ile tamamlarken üç sayı çizgisinin gerisinden 13'de 7 ile oynadı ve MVP ödülünün sahibi oldu.
Karşılaşmada diğer öne çıkan performanslar ise; Jamal Murray 21 sayı, Buddy Hield 29 sayı, Dario Saric 19 sayı, Jaylen Brown 35 ayı, Kyle Kuzma 20 sayı şeklinde oluştu.
All-Star hafta sonunda heyecan yarın gerçekleşecek olan yetenek yarışması, üç sayı yarışması ve smaç yarışmasıyla devam edecek.
Kaynak: haberinburada
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