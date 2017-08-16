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ESKİ FB TV HABER MÜDÜRÜ YASİR KAYA, BYLOCK KULLANDIĞI GEREKÇESİYLE TUTUKLANDI


Eski FB TV Haber Müdürü Yasir Kaya, ByLock Kullandığı Gerekçesiyle Tutuklandı
Tarih : 16 Ağustos 2017, 21:20
Puan Ver : Eski Fb Tv Haber Müdürü Yasir Kaya, Bylock Kullandığı Gerekçesiyle Tutuklandı(10/10)6

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "medya yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

BYLOCK'TAN GÖZALTINA ALINDILAR

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

ESKİ FB TV HABER MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Savcılık sorgularının ardından "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Burak Ekici, Muhsin Pilgir, Ömer Faruk Aydemir, Sait Gurkan Tuzlu, Cüneyt Seza Özkan, Ahmet Feyzullah Özyurt, Mutlu Özay, Mehmet Ali Ay ve eski Fenerbahçe TV haber müdürü Yasir Kaya tutuklandı.

Zanlılardan Yusuf Duran ve Ahmet Sağırlı ise haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

"Bylock" kullandıkları tespit edildiği belirtilen 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Diğer 24 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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