

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde oturan iki çocuk babası Aziz A. (28) tabancayla kalbine ateş ederek intihar etti.



Olay bu gece saat 01.00 sıralarında Karşıyaka 6229 Sokak'ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre kısa bir süre önce eşinden boşanan iki çocuk babası Aziz A. eski eşi ile tartıştıktan sonra kendi evinde kalbine tabanca ile ateş ederek intihar etti. Aziz A.'yı ziyarete gelen yakını, kanlar içinde yerde yattığını görünce durumu hemen sağlık polis ekiplerine bildirdi. Aziz A.'nın yakınları haberi duyar duymaz olay yerine koştu. Sinir krizi geçiren akrabaları polis tarafından güçlükle sakinleştirildi. Aziz A'nın cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.







Olayla ilgili soruşturma sürüyor.