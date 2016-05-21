

Olay, saat 22.00 sıralarında Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Abdurrahman Baran, akşam saatlerinde Alkol aldıktan sonra 2 yıl önce boşandığı 38 yaşındaki S.A.'nın evine gitti. Baran ile S.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında S.A., Baran'ı itti. Sendeleyen Baran, yerde bulunan kırık bardağın üzerine düştü. Kalbine saplanan cam parçaları nedeniyle çok kan kaybeden Baran, olay yerine çağrılan ambulans ile Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Baran, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.







Baran'ın S.A.'yı zaman zaman evine giderek rahatsız ettiği, bu nedenle genç kadın için koruma kararı bulunduğu belirtildi.







Eski eş S.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.