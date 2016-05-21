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eski eşinin itmesi sonucu kırık bardağın üzerine düşüp öldü

ESKİ EŞİNİN İTMESİ SONUCU KIRIK BARDAĞIN ÜZERİNE DÜŞÜP ÖLDÜ

Mersin'in Tarsus İlçesi'nde çıkan tartışma sırasında boşandığı S.A.'nın itmesi sonucu kırık bardağın üzerine düşüp kalbine cam parçası saplanan 41 yaşındaki Abdurrahman Baran hayatını kaybetti.

Tarih : 21 Mayıs 2016, 10:35
Puan Ver : Eski Eşinin İtmesi Sonucu Kırık Bardağın Üzerine Düşüp Öldü(5/10)7


Olay, saat 22.00 sıralarında Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Abdurrahman Baran, akşam saatlerinde Alkol aldıktan sonra 2 yıl önce boşandığı 38 yaşındaki S.A.'nın evine gitti. Baran ile S.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında S.A., Baran'ı itti. Sendeleyen Baran, yerde bulunan kırık bardağın üzerine düştü. Kalbine saplanan cam parçaları nedeniyle çok kan kaybeden Baran, olay yerine çağrılan ambulans ile Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Baran, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Baran'ın S.A.'yı zaman zaman evine giderek rahatsız ettiği, bu nedenle genç kadın için koruma kararı bulunduğu belirtildi.



Eski eş S.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.








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