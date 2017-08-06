Bin Tl Kredi İle Kendi İşini Kurdu, 15 İşçinin Patronu Oldu
Yok Böyle Canilik! Yerde Yatan Köpeğin Başını Ezip Kaçtı
Beşiktaş, Stoper Bölgesi İçin Inter'den Miranda İle İlgileniyor
Eski Eşinin Barışma Teklifini Gözyaşlarıyla Reddetti
General Motors, 800 Bin Aracını Geri Çağırdı
Bursa'da Bir Girişimci İlk Yaban Mersini Bahçesini Kurdu
İkinci El Araç Piyasasında Talep Yoğun, Fiyatlar Yüksek
Trabzonspor, Burak Yılmaz Transferini Kap'a Bildirdi
Buzdolabını Kuluçka Makinesine Dönüştürdü
Bakan Arslan: Atatürk Havalimanı, İstanbul'a Nefes Aldıran Bir Alan Olacak
Beşiktaş, Jeremain Lens'in Transferini Come To Beşiktaş Videosuyla Duyurdu
İntihar Girişimini Çay İçerek İzlediler
Korsan Fatura Ödeme Merkezleri Yılda 20 Milyon Tl'yi Cebe İndiriyor
O Ses Türkiye Yarışmacısı Gökçe Özgül, Dünya Çapında Şöhrete Kavuştu
Şemdinli'de Çatışma: 1 Özel Harekat Polisi Şehit
Sürücüsü Beyin Kanaması Geçiren Otobüs Şarampole İndi: 29 Yaralı
Bakan Eroğlu: Bal Üretmek İsteyene Para Da Arazi De Devletten
Tkdk, 200 Kişiyi İşe Alacak
Yerli Baron, Çakma Breaking Bad Çıktı
Genç Zeynep, Neden Sizi Seçmeliyiz Sorusunu Yanıtladı, Yale'den 1 Milyon Tl'lik Burs Kaptı

Eski Eşinin Barışma Teklifini Gözyaşlarıyla Reddetti

ESKİ EŞİNİN BARIŞMA TEKLİFİNİ GÖZYAŞLARIYLA REDDETTİ

Adana'da şiddet gösterdiği eşini "Beni affet" yazılı pankartla iş çıkışında karşılayan ve af dileyen adam, eşi tarafından gözyaşlarıyla reddedildi.

Tarih : 06 Ağustos 2017, 12:10
Puan Ver : Eski Eşinin Barışma Teklifini Gözyaşlarıyla Reddetti(6/10)2

Adana'da bir kişi, ekonomik zorluklar yaşadıklarını gerekçe göstererek eşi ve çocuklarına şiddet gösterdiği için eşinin kendisini terk ettiğini söyledi. Terk edilen eş "Beni affet" yazılı pankartla karısının çalıştığı yere gidince, eşi tarafından gözyaşlarıyla reddedildi.

MADDİ OLUMSUZLUKLAR YAŞAYAN ÇİFT 2011 YILINDA BOŞANDI

Seyhan ilçesinde yaşayan bilgisayar uzmanı Coşkun Kavak ve aşçı Zeynep T. 2000 yılında evlendi. Çiftin bu evlilikten biri kız biri erkek, 2 çocuğu dünyaya geldi. Maddi olumsuzluklar yaşayan çift 2011 yılında boşandı.

KENDİSİ SONUNA KADAR HAKLI BENDEN AYRILMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Coşkun Kavak, ekonomik zorluklar yaşadıklarını gerekçe göstererek eşi ve çocuklarına şiddet gösterdiği için eşinin kendisini terk ettiğini söyledi. Ayrıldıktan birkaç yıl sonra barıştıklarını ancak daha sonra tekrar ayrıldıklarını aktaran Kavak, şunları söyledi: Ayrı kaldığımız 3 yılın sonunda eşim bir apartmanda kapıcılık işi ayarladı ve beni çağırdı. Daha sonra oradan da ayrıldım. Sonrasında bir belediyede 8 ay sözleşmeli çalıştım, sözleşme bitince yeniden ayrıldım. Maddi olumsuzluklar nedeniyle çocuklarıma ve eşime şiddet göstermeye başladım. Kendisi sonuna kadar haklı olarak benden ayrılmak istediğini söyledi. İnsanın eşine ne olursa olsun iyi davranması gerekiyor. Maddi imkansızlıklar nedeniyle evden çıktı. Şu anda işsizim. Manavgat'a gitmeyi düşünüyorum.

"SENİ SEVİYORUM, BENİ AFFET" YAZILI PANKART AÇTI

Eşinin aşçı olarak çalıştığı hastane önünde "Seni seviyorum, beni affet" yazılı bir pankart açan Coşkun Kavak, "Eşimin beni affetmesini istiyorum. İnsanlara, 'Ailenize iyi davranın, sevgi gösterin, şiddet uygulamayın' mesajı vermek istiyorum. Zeynep'imin eve dönmesini istiyorum. Affetmezse saygı göstermekten başka yapacak bir şey yok" dedi. İş çıkışında Coşkun Kavak'ın taşıdığı pankartı gören Zeynep T., Kavak'ın barışma teklifini gözyaşları içerisinde reddetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Eski  Eşinin  Barışma  Teklifini  Gözyaşlarıyla  Reddetti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER