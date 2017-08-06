ESKİ EŞİNİN BARIŞMA TEKLİFİNİ GÖZYAŞLARIYLA REDDETTİ
Adana'da şiddet gösterdiği eşini "Beni affet" yazılı pankartla iş çıkışında karşılayan ve af dileyen adam, eşi tarafından gözyaşlarıyla reddedildi.
Adana'da bir kişi, ekonomik zorluklar yaşadıklarını gerekçe göstererek eşi ve çocuklarına şiddet gösterdiği için eşinin kendisini terk ettiğini söyledi. Terk edilen eş "Beni affet" yazılı pankartla karısının çalıştığı yere gidince, eşi tarafından gözyaşlarıyla reddedildi.
MADDİ OLUMSUZLUKLAR YAŞAYAN ÇİFT 2011 YILINDA BOŞANDI
Seyhan ilçesinde yaşayan bilgisayar uzmanı Coşkun Kavak ve aşçı Zeynep T. 2000 yılında evlendi. Çiftin bu evlilikten biri kız biri erkek, 2 çocuğu dünyaya geldi. Maddi olumsuzluklar yaşayan çift 2011 yılında boşandı.
KENDİSİ SONUNA KADAR HAKLI BENDEN AYRILMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"
Coşkun Kavak, ekonomik zorluklar yaşadıklarını gerekçe göstererek eşi ve çocuklarına şiddet gösterdiği için eşinin kendisini terk ettiğini söyledi. Ayrıldıktan birkaç yıl sonra barıştıklarını ancak daha sonra tekrar ayrıldıklarını aktaran Kavak, şunları söyledi: Ayrı kaldığımız 3 yılın sonunda eşim bir apartmanda kapıcılık işi ayarladı ve beni çağırdı. Daha sonra oradan da ayrıldım. Sonrasında bir belediyede 8 ay sözleşmeli çalıştım, sözleşme bitince yeniden ayrıldım. Maddi olumsuzluklar nedeniyle çocuklarıma ve eşime şiddet göstermeye başladım. Kendisi sonuna kadar haklı olarak benden ayrılmak istediğini söyledi. İnsanın eşine ne olursa olsun iyi davranması gerekiyor. Maddi imkansızlıklar nedeniyle evden çıktı. Şu anda işsizim. Manavgat'a gitmeyi düşünüyorum.
"SENİ SEVİYORUM, BENİ AFFET" YAZILI PANKART AÇTI
Eşinin aşçı olarak çalıştığı hastane önünde "Seni seviyorum, beni affet" yazılı bir pankart açan Coşkun Kavak, "Eşimin beni affetmesini istiyorum. İnsanlara, 'Ailenize iyi davranın, sevgi gösterin, şiddet uygulamayın' mesajı vermek istiyorum. Zeynep'imin eve dönmesini istiyorum. Affetmezse saygı göstermekten başka yapacak bir şey yok" dedi. İş çıkışında Coşkun Kavak'ın taşıdığı pankartı gören Zeynep T., Kavak'ın barışma teklifini gözyaşları içerisinde reddetti.
Kaynak: haberinburada
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