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eski eşini ve kayınvalidesini öldürdü, 'kadın hakları...

ESKİ EŞİNİ VE KAYINVALİDESİNİ ÖLDÜRDÜ, 'KADIN HAKLARI...

KONYA'da anlaşmalı boşandığı eski eşi Filiz Yurdabak'ı ve kayınvalidesi Gülşan Yurdabak'ı çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldüren 33 yaşındaki Bulut Üstünkul polis tarafından olay yerinde yakalandı.

Tarih : 17 Kasım 2016, 10:15
Puan Ver : Eski Eşini Ve Kayınvalidesini Öldürdü, 'kadın Hakları...(6/10)3


KONYA'da anlaşmalı boşandığı eski eşi Filiz Yurdabak'ı ve kayınvalidesi Gülşan Yurdabak'ı çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldüren 33 yaşındaki Bulut Üstünkul polis tarafından olay yerinde yakalandı. Üstünkul, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Namusumu temizledim. Kadın hakları diye birşey var diyorlardı ya, kadın hakları diye birşey yok" dedi.



 



kaynak:milliyet








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