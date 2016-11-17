

KONYA'da anlaşmalı boşandığı eski eşi Filiz Yurdabak'ı ve kayınvalidesi Gülşan Yurdabak'ı çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldüren 33 yaşındaki Bulut Üstünkul polis tarafından olay yerinde yakalandı. Üstünkul, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Namusumu temizledim. Kadın hakları diye birşey var diyorlardı ya, kadın hakları diye birşey yok" dedi.







kaynak:milliyet