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Eski Eşi, Ece Erken'in Yeni Sevgilisiyle Kıyaslanmasına Tepki Gösterdi

ESKİ EŞİ, ECE ERKEN'İN YENİ SEVGİLİSİYLE KIYASLANMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Serkan Uçar, eski eşi Ece Erken'in yeni sevgilisi Nazım Torbaoğlu'yla kendisini kıyaslayıp, "Sen yırttın" diyen kadın takipçiye "Yenge senin işin gücün yok mu!" diyerek tepki gösterdi.

Tarih : 31 Ekim 2017, 02:10
Puan Ver : Eski Eşi, Ece Erken'in Yeni Sevgilisiyle Kıyaslanmasına Tepki Gösterdi(9/10)5

İş adamı Nazım Torbaoğlu'yla ilişki yaşamaya başlayan Ece Erken'in eski eşi Serkan Uçar, "Sen yırttın" diyen kadın takipçiye Instagram'dan "Yenge senin işin gücün yok mu" diyerek yanıt verdi.

"SEN YIRTTIN, YENİ KURBAN NAZIM"

Ece Erken'in eski eşi, Instagram'da kendisini etiketleyip "Yeni kurban domatesci Nazım, neyse sen yırttın" yazan kadın takipçiye, "Yenge senin işin gücün yok mu, milletin aşk hayatına yorum yapıyorsun ya" diyerek tepki gösterdi.2015 YILINDA BOŞANDILAR

İş adamı Serkan Uçar ve Ece Erken 2014 yılında evlenmiş, Eymen adlarında bir oğulları olmuş ve 2015 yılında boşanmışlardı.

ECE İLİŞKİYİ İTİRAF ETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Ece Erken iş adamı Nazım Torbaoğlu'yla aşk yaşadığını itiraf etmişti. Bu açıklama sonrası ünlü ikili Erken ile iş adamı Nazım Torbaoğlu Zincirlikuyu'daki Raffles Otel'de samimi halleriyle kameralara takılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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