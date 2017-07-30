17 yaşındaki genç kız, eski erkek arkadaşının kurbanı oldu. Ayrılığı hazmedemeyen 32 yaşındaki Sinan Çelebi, genç kızı babasının gözleri önünde 6 yerinden bıçakladı.

GENÇ KIZ, ANNE-BABASIYLA PAZARDAYDI

Olay saat 11.00 sıralarında ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Gökal Kasabasında meydana geldi. Saniye ve Ali Osman çiftinin iki çocuğundan biri olan Ayşe Meşe annesi ve babasıyla birlikte kasabada kurulan pazarda alışveriş yapmaya başladı.

PAZAR YERİNDE EKMEK BIÇAĞIYLA 6 YERİNDEN BIÇAKLADI

Alışveriş yapan baba ve kızı takip eden 32 yaşındaki Sinan Çelebi yanında getirdiği ekmek bıçağıyla pazarda Ayşe Meşe'ye saldırdı. Göğsünden ve karnından 6 bıçak darbesi alan genç kız olay yerinde hayatını kaybetti.

KIZINI KORUMAK İSTERKEN BABA DA YARALANDI

Saldırgan, kızına yardım etmeye çalışan baba Ali Osman Meşe'yi ise bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılırken hayatını kaybeden Ayşe Meşe'nin cesedi yapılan incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.

CANİ, TESLİM OLDU

Saldırgan Sinan Çelebi ise olay yerine gelen jandarma ekiplerine teslim oldu. Öldürülen genç kızın annesi Saniye Meşe olay yerinde gözyaşı döktü.

1 YIL ÖNCE GENÇ KIZI KAÇIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Saldırgan Sinan Çelebi'nin 1 yıl önce Ayşe Meşe'yi kaçırdığı ancak genç kızın 6 ay sonra Çelebi'den ayrılıp baba evine geri döndüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: haberinburada