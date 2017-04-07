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eski emniyetçilere bylock operasyonu

ESKİ EMNİYETÇİLERE BYLOCK OPERASYONU

İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme programı olan ByLock kullandıkları iddiasıyla yakalanan 41 eski emniyet personelinden 36'sı tutuklandı.

Tarih : 07 Nisan 2017, 11:49
Puan Ver : Eski Emniyetçilere Bylock Operasyonu(5/10)2


İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantıları olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilerek haklarında gözaltı kararı verilen 59 emniyet mensubunun yakalanması için çalışma başlattı.



İstanbul merkezli 14 ilde, 31 Mart'ta 64 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında polis müdürlerinin de 41 emniyet personeli gözaltına alındı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Eski  Emniyetçilere  Bylock  Operasyonu    haber

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