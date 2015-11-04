

Bu arada gözaltında bulunan polis müdürü Behzat Tuzcu'nun babası Salih Tuzcu'nun da, Konya'da İl Emniyete Müdürlüğü yaptığı dönemde, yine usulsüz delille operasyon yaptırdığı; kentte bağış olarak toplanan himmet paralarının organizasyonundan sorumlu olduğu iddiasıyla Mayıs ayından bu yana arandığı, ancak bulunamadığı öğrenildi.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü, FETÖ (Fethullahçı Terör Örgütü) soruşturmasında, 18 ildeki operasyonlarda, aralarında Merkez Valileri Ahmet



Kaya, Mehmet Oduncu, Sadık Altunkaynak, halen görevde olan Eskişehir Vali yardımcısı Mesut Keser, Mülkiye Başmüfettişi Ferda İleri, İzmir'de 10 Kasım 2011-12 Şubat 2014 tarihleri arasında Emniyet Müdürlüğü yapan Ali Bilkay, Afyon Polis Okulu Müdürü Müjdat Karagöz, Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İzmir eski Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Şevik, şube müdürleri Erkan Değer, Bahri Tuzcu, Şube Müdür yardımcısı Taner Aydın ile amirler Yusuf Uzşan ile Yaser Özoğul'un da bulunduğu, 46 kişi gözaltına alındı. Bir numaralı zanlısı Fethullah Gülen olan soruşturmada, toplam gözaltı sayısının ise 46 olduğu öğrenildi.