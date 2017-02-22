ESKİ EMNİYET İSTİHBARAT BAŞKANLARI BYLOCK'ÇU ÇIKTI
Siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla 45'i tutuklu 185 kişinin yargılandığı dava kapsamında aralarında eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanları Ramazan Akyürek ve Ömer Altıparmak'ın da bulunduğu çok sayıda sanığın Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlendi.
kaynak:yenişafak
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