O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

eski cbü rektörü pakdemirli tutuklandı

ESKİ CBÜ REKTÖRÜ PAKDEMİRLİ TUTUKLANDI

Manisa'da, FETÖ'nün darbe girişimi soruşturması kapsamında Celal Bayar Üniversitesinde görevden uzaklaştırıldıktan sonra gözaltına alınan eski rektör Prof. Dr. Pakdemirli tutuklandı.

Tarih : 10 Ağustos 2016, 09:28
Puan Ver : Eski Cbü Rektörü Pakdemirli Tutuklandı(0/10)


Alınan bilgiye göre, FETÖ'nün darbe girişimine yönelik Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında eski CBÜ Rektörü Prof. Dr. Pakdemirli, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Özkaya ve Fakülte Sekteri Beytullah Taş'ın da bulunduğu 25 kişi, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.



Savcılıkta sorguları tamamlanan ve mahkemeye sevk edilenlerden eski CBÜ Rektörü Prof. Dr. Pakdemirli, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özkaya, Fakülte Sekteri Taş, Yrd. Doç. Mehmet Günay, Doç. Dr. Ersel Obuz, Yrd. Doç. Ömer Faruk Noyan, Doç. Dr. Rıza Bağcı, Yrd. Doç. Salahaddin Akça, Yrd. Doç. Tarık Uluçay, Doç. Dr. Mehmet Bilgehan Yüksel, Yrd. Doç. Gökmen Bilgili, Prof. Dr. Mustafa Ökmen, Doç. Dr. Harun Çoban, Şube Müdürü Yunus Uygun, Doç. Mehmet Göral, Mehmet Uzkut, Mustafa Yıldırım, Salim Şahin tutuklandı.



Mahkeme heyeti, 18 şüphelinin Türkiye Cumhuriyeti ve TBMM'yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmaya engellemeye teşebbüs etmek, terör örgütü kurmak ve yönetmek, silahlı terör örgütüne üye olmak, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçlarından ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verdi.



Diğer şüpheliler Genel Sekreter Hayati Turhal, Doç. Dr. Muhiddin Bağcı, Yrd. Doç. Murat Özsaraç, Salih Can, Ali Avcı, Yalçın Gölcük ve Doç. Dr. Zafer Akan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



CBÜ'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, 102 akademik ve idari personel görevden uzaklaştırılmıştı. Gözaltına alınan 25 kişi ise dün sabah adliyeye sevk edilmişti.








Etiketler: Eski  Cbü  Rektörü  Pakdemirli  Tutuklandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER