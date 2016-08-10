

Alınan bilgiye göre, FETÖ'nün darbe girişimine yönelik Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında eski CBÜ Rektörü Prof. Dr. Pakdemirli, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Özkaya ve Fakülte Sekteri Beytullah Taş'ın da bulunduğu 25 kişi, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.







Savcılıkta sorguları tamamlanan ve mahkemeye sevk edilenlerden eski CBÜ Rektörü Prof. Dr. Pakdemirli, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özkaya, Fakülte Sekteri Taş, Yrd. Doç. Mehmet Günay, Doç. Dr. Ersel Obuz, Yrd. Doç. Ömer Faruk Noyan, Doç. Dr. Rıza Bağcı, Yrd. Doç. Salahaddin Akça, Yrd. Doç. Tarık Uluçay, Doç. Dr. Mehmet Bilgehan Yüksel, Yrd. Doç. Gökmen Bilgili, Prof. Dr. Mustafa Ökmen, Doç. Dr. Harun Çoban, Şube Müdürü Yunus Uygun, Doç. Mehmet Göral, Mehmet Uzkut, Mustafa Yıldırım, Salim Şahin tutuklandı.







Mahkeme heyeti, 18 şüphelinin Türkiye Cumhuriyeti ve TBMM'yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmaya engellemeye teşebbüs etmek, terör örgütü kurmak ve yönetmek, silahlı terör örgütüne üye olmak, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçlarından ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verdi.







Diğer şüpheliler Genel Sekreter Hayati Turhal, Doç. Dr. Muhiddin Bağcı, Yrd. Doç. Murat Özsaraç, Salih Can, Ali Avcı, Yalçın Gölcük ve Doç. Dr. Zafer Akan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.







CBÜ'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, 102 akademik ve idari personel görevden uzaklaştırılmıştı. Gözaltına alınan 25 kişi ise dün sabah adliyeye sevk edilmişti.