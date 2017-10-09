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Eski Büyükelçi: Eşi görüşmemiş uygulama, ABD yanlış yapıyor

ESKİ BÜYÜKELÇİ: EŞİ GÖRÜŞMEMİŞ UYGULAMA, ABD YANLIŞ YAPIYOR

Eski Washington Büyükelçisi Faruk Laloğlu ABD'nnin vize başvurularını askıya alma kararını değerlendirdi: Türkiye–ABD ilişkilerinde böyle bir uygulama hatırlamıyorum. ABD'nin attığı adım yanlıştır.

Tarih : 09 Ekim 2017, 10:20
Puan Ver : Eski Büyükelçi: Eşi Görüşmemiş Uygulama, Abd Yanlış Yapıyor(7/10)3

ABD'nin Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldığını açıklaması üzerine Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de "ABD'deki tüm misyonlarımızdaki ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemleri askıya alınmıştır" açıklaması yaptı. İki ülke arasındaki restleşmeninyankıları sürüyor. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı görevlerinde bulunmuş deneyimli diplomat Faruk Loğoğlu, Amerika'nın vize başvurularını askıya almasıyla ilgili Amerika'nın Sesi'ne konuştu.

GERGİNLİK HAT SAFHADA

Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği'nce açıklanan kararı öncelikle "Beyaz Saray ile irtibat halinde Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın kararı" olarak görmek gerektiğini söyleyen Loğoğlu, karar ile birlikte Türk-Amerikan ilişkilerinde son dönemde yaşanan gerginlik atmosferinde yeni bir dibe vurma noktasına gelindiğini ifade etti.

"ABD'NİN ATTIĞI ADIM YANLIŞTIR"

Loğoğlu, "ABD'nin bu kararı doğrudan masum Türk vatandaşlarını olumsuz etkileyecek. Öğrenciler, hastalar, iş adamları mağduriyetine yol açacak böylesi bir uygulama çok ağır bir tepki. ABD'nin attığı adım yanlıştır. ABD'nin insan hakları ve hukukun üstünlüğü kavramlarını savunmasıyla da çelişkili buluyorum" diye konuştu.

ABD İLE İLİŞKİLERDE BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR UYGULAMA

Türkiye kamuoyunda Amerika'nın vize başvurularını askıya alma kararı, Ankara-Washington ilişkileri tarihi açısından ise pek benzeri görülmemiş olarak yorumlanıyor.

ABD'nin buna benzer bir kararı olup olmadığını sorusuna da cevap veren Loğoğlu, kişisel olarak Türkiye-ABD ilişkilerinde böylesi bir uygulamayı hatırlamadığını da söyledi. ABD ile ilişkilerde Türkiye'ye karşı en sert açıklamalar yapıldığı Kıbrıs Barış Harekatı dönemini hatırlatan Loğoğlu, o dönemde ABD'nin Türkiye'ye silah ambargosu uyguladığını ancak böylesi bir karar almadığını ifade etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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