300 Kilo Dinamit Binayı Yıkmaya Yetmedi! Patlama Anı Kamerada
40 Kurbanı Var! 30 Yıldır Aranan Sambre Tecavüzcüsü Yakalandı
Taraftarın Kolunu Isıran Futbolcuya Ceza!
Bodrum Otelleri Tatil Beklentilerinizi Sonuna Kadar Gerçekleştirmeyi Hedefliyor!
Fetö'nün Tsk Soruşturmasında 39 Asker Tutuklandı
Fenerbahçeli Mehmet Ekici, 102 Gün Sonra Bir İlki Yaşadı
Wesley Sneijder'den Yıllar Sonra Gelen Galatasaray İtirafı
Ak Parti- Saadet Görüşmesi Sona Erdi! İttifakla İlgili Açıklama Geldi
Ariel Ortega'dan Olay Sözler: Kariyerimin En Kötü Günleriydi
Dev Derbiye Dakikalar Kaldı! İşte Sürprizlerle Dolu 11'ler
Yolcu Minibüsü Çaya Uçtu! Yaralılar Var
Fenerbahçe'den Sert Açıklama: Suç Duyurusunda Bulunulacaktır
Emniyet Üniformaları Değişti!
Eğlence Mekanına Silahlı Saldırı Düzenleyip Cep Telefonuna Çektiler
Beşiktaş'ın Yıldızı Quaresma'dan Transfer İtirafı: Teklif Aldım
Ypg'liler Püskürtülüyor! İşte Raco'nun Kuşatma Altındaki Görüntüleri
Erdoğan'a Senegal'de Görkemli Karşılama!
Malatya'da 19-0'lık Maç 60. Dakikada Hakem Kararıyla Bitti
Arjantin-İsrail Maçında Messi Oynarsa, Tangocular 3 Milyon Dolar Kazanacak
Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın Koruması Fetö'den Gözaltında

Eski Bursasporlu yıldız, 75 milyon euroya transfer oldu

ESKİ BURSASPORLU YILDIZ, 75 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU

Bir dönem Bursaspor'da forma giymiş olan Kongolu futbolcu Cedric Bakambu, Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'la anlaştı.

Tarih : 01 Mart 2018, 14:20
Puan Ver : Eski Bursasporlu Yıldız, 75 Milyon Euroya Transfer Oldu(7/10)3

Bir dönem Bursaspor'da forma giymiş olan Kongolu futbolcu Cedric Bakambu Villerreal'den ayrılarak, Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'a imzayı attı.

Bir dönem Bursaspor'da da görev almış olan Villereal'li futbolcu Bakambu, Çin yolcusu. Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan, prensipte 1 buçuk ay önce anlaşmaya vardığı başarılı oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı. Çin ekibinden yapılan açıklamada Bakambu'nun sağlık kontrollerinden geçip resmi sözleşmeye imza attığı belirtildi.

KARİYERİNE SOCHAUX'DA BAŞLADI

Çin'de transfer döneminin son gününde Beijing Guoan kadrosuna katılan Cedric Bakambu, kariyerine Fransa Ligue 1 ekiplerinden Sochaux'da başladı. 2014'te Bursaspor'un yolunu tutan başarılı futbolcu, yeşil-beyazlılarda 1 yıl forma giydikten sonra Villereal ile sözleşme imzaladı.

Bakambu'nun transfer olduğu Beijin Guoan'da milli futbolcu Burak Yılmaz da 2 sezon forma giyerek 28 gole imza atmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Eski  Bursasporlu  Yıldız  75  Milyon  Euroya  Transfer  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER