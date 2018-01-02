İspanya La Ligada Villarreal forması giyen Bursaspor'un eski yıldızı Cedric Bakambu için Çin temsilcisi Beijing Guoan 40 milyon euroyu gözden çıkardı.

İspanya La Liga'da Villarreal takımında forma giyen Bursaspor'un eski futbolcusu Cedric Bakambu için çılgın bir transfer teklifi geldi.

BEIJING GUOAN 40 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI

İspanyol AS gazetesinin iddiasına göre Çin Ligi takımlarından Beijing Guoan, Villarreal'in Kongolu golcüsü Bakambu için 40 milyon euroyu gözden çıkardı. Bakambu'nun sözleşmesinde 40 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunuyor.

7.5 MİLYON EUROYA BURSASPOR'DAN VİLLARREAL'E TRANSFER OLMUŞTU

2015 yılında 7.5 milyon euroya Bursaspor'dan Villarreal'e transfer olan 26 yaşındaki forvet, bu sezon 21 maçta forma giyerken 14 gol kaydetti.

Kaynak: haberinburada