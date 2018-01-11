ESKİ BURSASPORLU BAKAMBU, 74 MİLYON EUROYA BEİJİNG GUOAN'DA
Bir dönem Bursaspor forması giyen Cedric Bakambu, Çin ekibi Beijing Guoan'a 74 milyon euroya transfer oldu.
Bir dönem Bursaspor forması giyen ve oynadığı başarılı futbolun ardından İspanyol ekibi Villareal'e transfer olan Cedric Bakambu, Çin ekibi Beijing Guoan'a transfer oldu. Villareal'de gösterdiği başarılı performansın ardından devlerin dikkatini çeken Bakambu, tercihini Çin temsilcisinden yana kullandı. Beijing Guoan'ın Bakambu transferi için kasasından tam 74 milyon euro çıkacak.
18 MİLYON EURO MAAŞ ALACAK
Beijing Guoan kulübü, 74 milyon euronun 34'ünü Çin Futbol Gelişim Fonu'na 40 milyon eurosunu ise Villarreal'e ödeyecek. 26 yaşındaki Bakambu, Çin ekibiyle 4 yıllık sözleşmeye imza atacak ve yıllık 18 milyon euro net maaş alacak.
Rekor bedelle transfer olan Bakambu, Afrika'nın en pahalı futbolcusu oldu.
BURSASPOR PAY ALAMAYACAK
Bakambu, 2015 yılında Bursaspor'dan 7.5 milyon euro'ya Villareal'e transfer olmuştu. Bursaspor, sözleşmeye 'sonraki satıştan pay' maddesi koydurmadığı için transferden herhangi bir ücret alamayacak.
Bakambu, bu sezon La Liga'da 15 karşılaşmada oynarken 9 gol kaydetti.
Kaynak: haberinburada
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