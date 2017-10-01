Sezon öncesi Beşiktaş'tan Lyon'a transfer olan ve Angers maçında sahaya ilk 11'de başlayan Marcelo, ilginç bir şekilde kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

ELİ HAKEMİN ELİNE ÇARPTI

50. dakikada ceza sahası dışında rakibine sert bir faul yapan Sambacı, sarı kartla cezalandırılırken elini havaya kaldırdı ve hakemin eline çarptı. Marcelo'nun eli hakemin eline çarparken hakemin elindeki sarı kart yere düştü ve bu pozisyonun ardından Brezilyalı stoper kırmızı kart gördü.

Marcelo oyundan atıldığında 3-1 önde olan Lyon, kalan sürede kalesini gole kapatamadı ve maç 3-3 bitti.

Kaynak: haberinburada