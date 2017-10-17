ESKİ BEŞİKTAŞLI MARCELO: BEŞİKTAŞ MONACO'YU 2-0 YENER
Beşiktaş'tan Lyon'a transfer olan Marcelo, bu akşam oynanacak Monaco maçı için "Beşiktaş'ın 2-0 kazanacağını düşünüyorum." dedi.
Beşiktaş'ta performansıyla taraftarların gönlünde taht kuran ve şu anda Lyon forması giyen Marcelo, bu gece eski takımının Monaco ile yapacağı kritik maç ile ilgili tahminde bulundu.
Takımı Lyon'un, geçtiğimiz hafta sonu Monaco'yu 3-2 yendiği mücadeleyi cezası sebebiyle tribünden takip etmek zorunda kalan Marcelo, eski takımının bu maçtan galip çıkacağına inandığını söyledi. İşte Brezilyalı stoperin bu maç öncesi düşünceleri: "Şu an Beşiktaş'ın, Monaco'dan daha iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Maçın favorisi olan Beşiktaş, onlardan daha tecrübeli bir takım. Eğer Kartal, bambaşka bir atmosferin olduğu Şampiyonlar Ligi'nde galip geldiği Porto ve Leipzig maçlarındaki gibi oynarsa, mutlaka sahadan galibiyetle ayrılır. Monaco bu sezon başında Mbappe, Mendy, Bakayoko ve Bernardo Silva gibi yıldız futbolcularını kaybetti."
"KİLİT İSİM MOUTINHO"
"Takımda 10'a yakın yeni oyuncu var ve yeniden bir takım olmak için zamana ihtiyaçları bulunuyor. Önümüzdeki sezon çok iyi olabilirler ama şu an iyi değiller. Beşiktaş, pas oyununu seven ve topu ayaklarında tutmak isteyen bir takıma karşı oynayacak. En önemli yıldızları çok formda olan Radamel Falcao. Kolombiyalı golcüyü özellikle ceza sahasında iyi kontrol etmek lazım. Pepe ve Tosiç gibi iki tecrübeli oyuncunun da, Falcao'ya fırsat tanımayacağını tahmin ediyorum. Takımın orta alandaki kilit ismi Moutinho. Portekizli oyuncu, Monaco'da oyun kurucu görevini yerine getiriyor. Stoperde de Milik ve Jemerson, Monaco savunmasının her şeyi."
"MAÇI AİLECE İZLEYECEĞİZ
"Beşiktaş her zaman Şampiyonlar Ligi'nde nasıl oynuyorsa, o şekilde oynamalı. Şenol Güneş çok tecrübeli bir teknik adam. Rakibi iyi durduracak ve maçı kazandıracak en iyi takımla sahada yer alacaktır. Beşiktaş adına kilit futbolcular Talisca, Cenk, Oğuzhan ve Quaresma olacaktır. Bu 4'lü birbirlerini çok iyi tanıyor ve onların iyi bir maç çıkarmaları, Kartal adına işleri daha kolaylaştıracaktır. Skor tahmini olarak Beşiktaş'ın 2-0 maçı kazanacağını düşünüyorum. Maçı ne yazik ki tribünden takip edemeyeceğim ancak ailece bu akşam televizyonun karşısına geçeceğiz ve Beşiktaş'ı destekleyeceğiz. Onlara kalpten başarılar diliyorum."
Kaynak: Fanatik
Kaynak: haberinburada
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