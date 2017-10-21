ESKİ BEŞİKTAŞLI BİLİC, YOLUN SONUNA GELDİ
İngiliz ekibi West Ham United'ı çalıştıran eski Beşiktaşlı Bilic, 3-0'lık yenilgi sonrasında "Tüm sorumluluğu alıyorum. Yönetim Kurulu gerekeni yapacaktır." dedi.
İngiliz ekiplerinden West Ham United'ın Teknik Direktörü Slaven Bilic, cuma günü Brighton karşısında alınan 3-0 mağlubiyetin ardından ilk kez konuştu. Hırvat teknik adam, sorumluluğu üstüne aldı ve görevden ayrılma sinyali verdi.
TARAFTARLAR ISLIKLAMIŞTI
Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Bilic, şu ifadeleri kullandı:
"Geleceğim kulüp sahiplerinin elinde. Basın önünde futbolcuları suçlamak istemiyorum. Tüm sorumluluğu kendi üstüme alıyorum. Yönetim Kurulu gerekeni yapacaktır."
Kaynak: haberinburada
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