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Eski Beşiktaşlı Bilic, yolun sonuna geldi

ESKİ BEŞİKTAŞLI BİLİC, YOLUN SONUNA GELDİ

İngiliz ekibi West Ham United'ı çalıştıran eski Beşiktaşlı Bilic, 3-0'lık yenilgi sonrasında "Tüm sorumluluğu alıyorum. Yönetim Kurulu gerekeni yapacaktır." dedi.

Tarih : 21 Ekim 2017, 17:00
Puan Ver : Eski Beşiktaşlı Bilic, Yolun Sonuna Geldi(10/10)6

İngiliz ekiplerinden West Ham United'ın Teknik Direktörü Slaven Bilic, cuma günü Brighton karşısında alınan 3-0 mağlubiyetin ardından ilk kez konuştu. Hırvat teknik adam, sorumluluğu üstüne aldı ve görevden ayrılma sinyali verdi.

TARAFTARLAR ISLIKLAMIŞTI

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Bilic, şu ifadeleri kullandı:

"Geleceğim kulüp sahiplerinin elinde. Basın önünde futbolcuları suçlamak istemiyorum. Tüm sorumluluğu kendi üstüme alıyorum. Yönetim Kurulu gerekeni yapacaktır."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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