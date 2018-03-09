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Eski Beşiktaşlı attı, Lyon deplasmanda kazandı

ESKİ BEŞİKTAŞLI ATTI, LYON DEPLASMANDA KAZANDI

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Lyon, deplasmanda CSKA Moskova'yı eski Beşiktaşlı Marcelo Guedes'in attığı golle 1-0 yendi.

Tarih : 09 Mart 2018, 01:30
Puan Ver : Eski Beşiktaşlı Attı, Lyon Deplasmanda Kazandı(7/10)3

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında CSKA Moskova ile Lyon, Rusya'da karşı karşıya geldiler. Lyon, deplasmanda 1-0 galip gelerek çeyrek finale çıkma yolunda avantajlı bir skor aldı.

MARCELO KAFA VURUŞUYLA TOPU AĞLARA GÖNDERDİ

Düşük bir tempoda geçen maçın tek golü, 68. dakikada Beşiktaş'ın eski futbolcusu Marcelo Guedes'ten geldi. Kullanılan korner atışında arka direkte topa iyi yükselen Marcelo, kafa vuruşuyla takımına avantajı sağlayan sonucu getirdi.

Lyon, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında 15 Mart tarihinde CSKA Moskova'yı Fransa'da konuk edecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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