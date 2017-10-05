ESKİ BEŞİKTAŞLI ABOUBAKAR, TARAFTARINDAN ÖZÜR DİLEDİ
Beşiktaş'ın Porto'yu yendiği maçın ardından Beşiktaş soyunma odasına giden Porto'lu Vincent Aboubakar, yaptığı hareket için taraftarlarından özür diledi.
Beşiktaş'taki kısa macerasından sonra Porto'ya geri dönen Vincent Aboubakar, Beşiktaş yenilgisinin ardından yaşadığı soyunma odası krizi ile ilgili açıklamalar yaptı.
Dragões Dergisi'ne konuşan Kamerunlu yıldız, Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş yenilgisine üzüldüğünü belirterek, Ryan Babel'in soyunma odasındayken kayıt yapmasını şu sözlerle anlattı:
"PORTO'NUN YENİLMESİYLE İLGİSİ YOK"
"Maçtan sonra eski takım arkadaşlarımı kutlamak için soyunma odalarına gittim. Eskiden yaptığımız gibi dans etmeye başladılar ve herkes birden üzerime atladı. Gülüşmeler oldu. Porto'nun yenilmesiyle ilgisi yok bunun, gerçekten yenildiğimiz için üzgündüm. Babel o anda telefonuyla kayıt yapmaya başladı. Kasti bir şey yoktu sadece videoya aldı. Böyle bir sonuca yol açacağını tahmin etmiyordum. Başkanımızdan, takım arkadaşlarımdan ve bizi destekleyen insanlardan tekrar özür diliyorum."
"HER ŞEY DEĞİŞTİ"
Porto'dan Beşiktaş'a gittiği dönemi değerlendiren yıldız forvet, "Evet Porto'ya geri dönmek istemiyordum; çünkü bir önceki teknik direktörümüz (Nuno Espírito Santo) bana kötü davranmıştı. Yeni teknik direktör ile her şey değişti. Bana çok ihtiyacı olduğunu söyleyerek beni cesaretlendirdi, motive etti. Sadece antrenör değil, birçok şey beraberinde değişti. " ifadelerini kullandı.
TEPKİ GÖRMÜŞTÜ
Devler Ligi'nde siyah-beyazlılara evlerinde evlerinde 3-1 yenilerek ağır darbe alan Portekiz temsilcisinde Aboubakar'ın Beşiktaş soyunma odasında gülerek poz vermesi tepki görmüştü.
Porto teknik Direktörü Sergio Conceiçao oyuncusunun bu hareketini eleştirerek;
"Aboubakar'ın yaptığını doğru bulmuyorum. Ben kaybettiğimde eve gidip çocuklarıma karşı bile gülemiyorum. Aboubakar'ın o görüntüleri hoşuma gitmedi. Ama yaptığı davranışı masum olarak görmemiz gerekiyor. Yapacak bir şeyimiz yok" diye açıklama yapmıştı.
Kaynak: haberinburada
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