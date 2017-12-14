Galatasaray eski başkanlarından Faruk Süren,TRT Spor'a verdiği röportajda Sarı Kırmızılı taraftarların yeniden takımın başında görmek isteği Fatih Terim'in Galatasaray'a dönmeyeceğini söylerken "Tudor takımı şampiyon yapabilir." dedi. G.Saray'ın Eski Başkanı Beşiktaş'ın B.Münih'i eleyebileceğini de belirtti.

İşte Süren'in o açıklamaları:

"TUDOR YETERSİZ AMA GALATASARAY'I ŞAMPİYON YAPABİLİR"

"Galatasaray tabi ki şampiyon olabilir. Ama bana göre Tudor Galatasaray için yeterli bir teknik direktör değil. Bu sezon içinde Tudor'la yolları ayırmak yanlış olur. Yönetimin Tudor'un eksik yönlerini tespit edip bu yönde tedbir almaları gerekir. Teknik direktör değişikliği yersiz olur. Yönetimin Tudor'un arkasında durması doğru bir karar. Çünkü Tudor seçimi onlarındı ve dolayısıyla bu kararın arkasında durmaları gerekiyordu."

"FATİH TERİM'İN BAŞKA PLANLARI VAR G.SARAY'A DÖNMEZ"

"Fatih Terim çok değerli bir hoca. Galatasaray'da teknik direktörün üstünde İngiliz modeli 'menajer' olarak görev almalı.Gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama geleceğini düşünmüyorum. Bildiğim kadarıyla başka planları var. Galatasaray ile ilgili başka planları da olabilir; yöneticilik yapmak isteyebilir, kıdemi dolmuş her Galatasaraylı gibi başkanlığa adaylığını koyabilir. Teknik direktörler yönetimlerle bağlı değil. Teknik direktör devam edebilir. Kendi özel hayatı itibariyle öyle bir şey düşünmüyor"

"DURSUN ÖZBEK YENİDEN ADAY OLACAK RAKİP ÇIKAR MI BİLEMEM"

"Seçime 5,5 ay var. Şuan da bir başkan adayı yok. Dursun Başkan da mayısta tekrar aday olacağını açıkladı zaten. Devam etmek istediğini söyledi. Mayıs ayında ne olacağını göreceğiz"

"Şampiyonluk önemi bir şey. Fakat yegane unsur da o olmaması lazım."

"İKİ SEZONDA AVRUPA FATİHİ OLUNMAZ"

"Galatasaray'ın Avrupa'daki tecrübesi ve üstünlüğü tartışılmaz. Beşiktaş da güzel bir şey başardı ve son 16'ya kaldı ancak bu İki sezonla telafi edilecek bir şey değil. Bayern Münih kurası güzel bir kura ne açıdan güzel, Bayern Münih bilinen bir takım. Bu futboldur belli olmaz, geçebilirler de turu. Geçerlerse Bayern Münih'i elemiş olacaklar, elenirlerse de Bayern Münih'e elenmiş olacaklar. Mesela Basel çıkıp, Basel'e elenselerdi çok daha kötü olurdu."

Kaynak: haberinburada