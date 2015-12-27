Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından, 2006'da dolaşımdan kaldırılan 250 bin, 500 bin, 1 milyon, 5 milyon, 10 milyon ve 20 milyon Türk lirası banknotların 10 yıllık zaman aşımı süresi 31 Aralık mesai saati sonunda bitiyor.



Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından, 2006'da dolaşımdan kaldırılan 250 bin, 500 bin, 1 milyon, 5 milyon, 10 milyon ve 20 milyon Türk lirası banknotların 10 yıllık zaman aşımı süresi 31 Aralık mesai saati sonunda bitiyor. TCMB'nin E-7 emisyon grubu banknotlarının zaman aşımına ilişkin basın duyurusu, bankanın resmi sitesinde yayımlandı. Duyuruda, dolaşımdan kaldırılan 250 bin, 500 bin, 1 milyon, 5 milyon, 10 milyon ve 20 milyon Türk lirası banknotların 31 Aralık mesai saati sonuna kadar TCMB ve Ziraat Bankası şubelerinde değiştirilebileceği belirtildi. Duyuruda, bu banknotların 1 Ocak'tan itibaren değerlerini tamamen yitireceği vurgulandı. Hükümet, 1 Ocak 2005'te paradan 6 sıfır atılmasına yönelik yasal düzenlemeyi yapmış, yeni para 2006'da yürürlüğe girmişti.