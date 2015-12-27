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eski banknotlarda son gün 31 aralık

ESKİ BANKNOTLARDA SON GÜN 31 ARALIK

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından, 2006'da dolaşımdan kaldırılan 250 bin, 500 bin, 1 milyon, 5 milyon, 10 milyon ve 20 milyon Türk lirası banknotların 10 yıllık zaman aşımı süresi 31 Aralık mesai saati sonunda bitiyor.

Tarih : 27 Aralık 2015, 11:29
Puan Ver : Eski Banknotlarda Son Gün 31 Aralık(5/10)4


Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından, 2006'da dolaşımdan kaldırılan 250 bin, 500 bin, 1 milyon, 5 milyon, 10 milyon ve 20 milyon Türk lirası banknotların 10 yıllık zaman aşımı süresi 31 Aralık mesai saati sonunda bitiyor. TCMB'nin E-7 emisyon grubu banknotlarının zaman aşımına ilişkin basın duyurusu, bankanın resmi sitesinde yayımlandı. Duyuruda, dolaşımdan kaldırılan 250 bin, 500 bin, 1 milyon, 5 milyon, 10 milyon ve 20 milyon Türk lirası banknotların 31 Aralık mesai saati sonuna kadar TCMB ve Ziraat Bankası şubelerinde değiştirilebileceği belirtildi. Duyuruda, bu banknotların 1 Ocak'tan itibaren değerlerini tamamen yitireceği vurgulandı. Hükümet, 1 Ocak 2005'te paradan 6 sıfır atılmasına yönelik yasal düzenlemeyi yapmış, yeni para 2006'da yürürlüğe girmişti.








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